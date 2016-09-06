T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Nijer eşek ihracatını yasakladı

Nijer, ülkedeki eşek nüfusunu tehdit ettiği uyarısında bulunarak ülkeden eşek ihracatını yasakladı

06 Eylül 2016 21:00

Nijer, ülkedeki eşek nüfusunu tehdit ettiği uyarısında bulunarak ülkeden eşek ihracatını yasakladı. Yetkililer, son dönemde özellikle Asya ülkelerine eşek ihracatının üç kat arttığını söyledi.

Bir hükümet yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada "İhracat devam ederse, eşeklerin büyük kısmı yok olacak" dedi.

Özellikle Çin, jelatinini tıbbi karışımlar, cinsel gücü arttırıcı ilaçlar ve yaşlanmayı önleyen kremlerde kullanmak için çok sayıda eşek derisi ithal ediyor.

Geçen ay da komşu Burkina Faso aynı gerekçeyle eşek ihracatını yasaklamıştı.

Nijer Hayvancılık Bakanlığı'ndan Atte Issa "Bu yıl 80 bin eşek ihraç edildi. Geçen yılsa bu rakam 27 bindi" dedi.

Bakanlık ayrıca ülkede eşeklerin kesilmesini de yasakladı.

Nijer'in başkenti Niamey'deki BBC Muhabiri Baro Arzika, eşek ticaretinin çok kârlı hale gelmesi nedeniyle, yetiştiricilerin diğer hayvanları beslemeyi bırakıp, eşek ticaretine başladığını söylüyor.

Nijer'de normalde 35 dolar gibi bir fiyata satılan eşeklerin fiyatının son dönemde 100 ila 145 dolara çıktığı belirtiliyor.

Burkina Faso'da da eşek derisinin fiyatı birkaç yıl önceki 4 dolarlık fiyattan, 50 dolara yükseldi.

Her iki ülkede de eşekler mal taşımada kullanılıyor, ancak bazı topluluklar eşeklerin etini de yiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NijerYetkililerAsyaBBCBurkina FasoHayvancılık Bakanlığı Atte IssaGeçenNiamey BBC Muhabiri Baro ArzikaFaso

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24