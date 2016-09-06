Nijer eşek ihracatını yasakladı

Nijer, ülkedeki eşek nüfusunu tehdit ettiği uyarısında bulunarak ülkeden eşek ihracatını yasakladı. Yetkililer, son dönemde özellikle Asya ülkelerine eşek ihracatının üç kat arttığını söyledi.

Bir hükümet yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada "İhracat devam ederse, eşeklerin büyük kısmı yok olacak" dedi.

Özellikle Çin, jelatinini tıbbi karışımlar, cinsel gücü arttırıcı ilaçlar ve yaşlanmayı önleyen kremlerde kullanmak için çok sayıda eşek derisi ithal ediyor.

Geçen ay da komşu Burkina Faso aynı gerekçeyle eşek ihracatını yasaklamıştı.

Nijer Hayvancılık Bakanlığı'ndan Atte Issa "Bu yıl 80 bin eşek ihraç edildi. Geçen yılsa bu rakam 27 bindi" dedi.

Bakanlık ayrıca ülkede eşeklerin kesilmesini de yasakladı.

Nijer'in başkenti Niamey'deki BBC Muhabiri Baro Arzika, eşek ticaretinin çok kârlı hale gelmesi nedeniyle, yetiştiricilerin diğer hayvanları beslemeyi bırakıp, eşek ticaretine başladığını söylüyor.

Nijer'de normalde 35 dolar gibi bir fiyata satılan eşeklerin fiyatının son dönemde 100 ila 145 dolara çıktığı belirtiliyor.

Burkina Faso'da da eşek derisinin fiyatı birkaç yıl önceki 4 dolarlık fiyattan, 50 dolara yükseldi.

Her iki ülkede de eşekler mal taşımada kullanılıyor, ancak bazı topluluklar eşeklerin etini de yiyor.