Nijer, El Kaide ve IŞİD’e karşı Türk SİHA'larını kullanacak

Türkiye, Nijer’e “TB2” modeli SİHA, eğitim uçağı HÜRKUŞ ve zırhlı araçlar satma konusunda anlaşma sağladı. Nijer’in SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araçları komşu ülke Mali’den gelip saldırılar düzenleyen El-Kaide ve IŞİD militanlarına karşı kullanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda yaptığı görüşmede bu ülke ile yapılan savunma sanayi ihaleleri de gündeme geldi.

AFP’ye konuşan Nijerli yetkililer, bu ülkenin Türkiye’den SİHA, eğitim uçağı ve zırhlı araç satın alma planlarını teyit etti.