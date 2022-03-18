Nijer'de otobüse saldırı: En az 19 kişi öldürüldü

Yolcu Taşımacılığı Şirketleri Derneği, perşembe günü yaptığı açıklamada; cihatçı olduğu düşünülen silahlı kişilerin, Nijer'in batısında Burkina Faso sınırına yakın bir yerde otobüse saldırarak, en az 19 yolcuyu öldürdüğünü söyledi.

AP'de yer alan habere göre; dernek tarafından yapılan açıklamada, Çarşamba günü Fono köyü yakınlarında motosikletli bir düzine şüphelinin, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'dan Nijer'in başkenti Niamey'e giden otobüsün önünü keserek çok sayıda yolcuyu yaraladığı ve otobüsü ateşe verdiği ifade edildi.

Saldırıyı hiçbir grubun üstlenmediği, ancak Burkina Faso sınırına yakın Tillaberi bölgesinde hem El Kaide hem de IŞİD tarafından benzer saldırıların düzenlendiği öğrenildi.