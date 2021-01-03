Nijer'de iki köye eş zamanlı saldırı: En az 70 kişi öldü

Nijer'in Mali'yle sınır noktasına yakın iki köyde eş zamanlı saldırı düzenlendi. İslamcı militanların düzenlediğinden şüphelenilen saldırılarda en az 70 sivil hayatını kaybetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Nijer'de bulunan Tchombangou köyüne düzenlenen saldırıda 49 sivil hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Nijer İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak da aynı sırada Zaroumdareye köyünde bir saldırı düzenlendiğini ve 30 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Nijer hükümeti henüz bir açıklama yapmadı.

Nijer'de daha önce El Kaide ve IŞİD tarafından saldırılar düzenlenmişti. Geçen yıl Mali ve Burkina Faso sınırında yaşanan saldırılarda yüzlerce insan ölmüştü.