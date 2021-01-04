Nijer'de iki köye 'eş zamanlı' saldırı: 100 ölü

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Afrika'nın Nijer ülkesinde 2 köye düzenlenen saldırıda 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Başbakan Brigi Rafini, ülkenin batısındaki köylere yapılan saldırıların radikal İslamcı gruplar tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını ifade etti.

Rafini, "Bu durum kelimenin tam anlamıyla dehşet verici. Saldırıyı düzenleyen kişilerin kimliği henüz tespit edilemedi ancak bu suçun cezasız kalmaması için soruşturmalar yürütülecek" dedi.

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, düzenlenen iki saldırının da eş zamanlı olduğunu ve sivilleri hedef aldığını söyledi. Rafini pazar günü Mali sınırı yakınındaki saldıryaı uğrayan bölgeye gitti.

Saldırıya uğrayan bölgenin belediye başkanı Almou Hassane, AFP'ye yaptığı açıklamalarda saldırının 100 kadar motosikletli kişi tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Saldırıdan hangi grubun sorumlu olduğuyla ilgili bilgi verilmedi. Ülkede El Kaide, El Kaide bağlantılı Boko Haram ve IŞİD'in yaygın faaliyet gösterdiği biliniyor.

Geçen ay 7 Nijer askeri bölgede pusuya düşürülerek öldürülmüştü.