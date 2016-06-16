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Dünya

Nijer: 20'si çocuk 34 mülteci çölde susuzluktan öldü!

Mültecilerin cenazeleri küçük çöl kasabası Assamakka yakınlarında bulundu

16 Haziran 2016 14:27

Nijer, aralarında 20 çocuğun da bulunduğu 34 mültecinin Cezayir sınırı yakınlarında, Sahra Çölü'nde ölü bulunduğunu duyurdu.

Nijer hükümetinden yapılan açıklamada mültecilerin küçük çöl kasabası Assamakka yakınlarında bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Bazoum Mohammed mültecilerin, insan kaçakçılarının terk etmesinin ardından susuzluktan ölmüş gibi göründüklerini söyledi.

Nijer Sahraaltı Afrika ve Avrupa ülkeleri arasındaki başlıca göz güzergahında bulunuyor.

Mohammed, ölü bulunan yetişkinlerin dokuzunun kadın, beşinin de erkek olduğunu ve gurubun 6-12 Haziran arasında hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Kurbanlardan ikisinin Nijeryalı olduğu belirtilirken, ölen diğer göçmenlerin milliyeti henüz bilinmiyor.

Uluslararası Göç Örgütü geçen yıl Nijer'in kuraz Agadetz bölgesinden 120 bin kişinin geçtiğini söylüyor.

Binlerce kaçak göçmen son yıllarda Mali ve Nijer üzerinden Cezayir'e geçiyor. İnsan kaçakçıları siyasi kaosa sürüklenmesinden bu yana Libya'dan büyük ölçüde uzak duruyor.

 

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