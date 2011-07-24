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Nihat'ı ekrana çıkartmanın bedeli

"Survivor" yarışmasıyla ünlenen şarkıcı, artık para almadan adım atmayacağını söyledi.

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - "Survivor" yarışmasıyla ünlenen şarkıcı, artık para almadan adım atmayacağını söyledi.
 

Nihat Doğan, Star TV'de yeni başlayacak olan "Duymayan Kalmasın" isimli programa konuk olarak davet edildi. Ancak Doğan, yayına çıkmak için 100 bin TL ücret istedi. Parayı çok bulan yapım şirketi uzun süren pazarlık sonucu fiyatı 50 bin TL'ye düşürdü.


Artık para almadan adım atmayacağını söyleyen Doğan yakın çevresine "Ben reytingim. Katıldığım her program reyting alıyorsa bunun bedelinide ödemeleri gerekiyor. Bundan sonra kuruş almadan hiçbir proğrama adımımı atmam" dediği öğrenildi.

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