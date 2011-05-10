T24 - Survivor Ünlüler ve Gönüllüler" yarışmasında Nihat Doğan ile kavga eden ve güvenlik gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilen Pascal Nouma Türkiye’ye döndü.



Nouma'yı karşılayanlar arasında Nihat Doğan hayranları da bulundu. Hayranlakrı, Nihat Doğan için "Nihat'a uzanan eller kırılsın" yazılı pankart açtı.



İberia Havayolları’na ait bir uçakla Madrid aktarmalı İstanbul’a gelen Pascal Nouma’yı Atatürk Havalimanı’nda Beşiktaş taraftarları karşıladı. Kavga ettiği Nihat Doğan'ın hayranları da Doğan için sevgi tezahüratlarında bulunurken, iki grup arasında olay çıkmaması için polis güvenlik önlemi aldı.





AÇIKLAMA ACUN ILICALI GELDİKTEN SONRA



Kavga ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Pascal Nouma, Türkiye’yi ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi. Kavga ile ilgili olarak gereken açıklama için yapımcı Acun Ilıcalı’yı bekleyeceklerini belirten Pascal Nouma’nın menajeri Murat Doker, "Maçlarda eskiden 'Her şey sahada olup sahada bitti' diyorduk. Bu sefer de yarışmada oldu yarışmada bitti. Acunu bekliyoruz. Acun gelecek toplu bir açıklama yapılacak. Sonuçta ikisi arkadaşlardı, ağır şartlar altında yarışma gerçekleşti. Pascal bir yerde patladı bundan sonra Pascal için Survivor bitti. Oradaki yarışmacı arkadaşlar devam ediyor. Onların şansları bol olsun ama Pascal için bundan sonraki hayatında futbol okulu, köşe yazarlığı devam edecek" dedi. Nouma, gazetecilerin "Kavga ettiğin için pişman mısınız" sorusunu yanıtsız bırakırken, menajer Murat Doker, "Sözleşmemiz nedeniyle fazla konuşamıyoruz. Acun’u bekliyoruz" dedi.





NİHAT DOĞAN HAYRANI PANKARTI TERS TUTUNCA



Atatürk Havalimanı’na Pascal Nouma hayranlarının yanı sıra Nihat Doğan’nın hayranları da geldi. Pankartlarıyla Nihat Doğan’a sevgi gösterisinde bulanan hayranları, "Nihat’a uzanan eller kırılsın" yazılı pankart açtı.Bir hayranı ise kenisini çeken basın mensuplarına pankartıyla Nihat Doğan’ı destekleyen slıoganlar attı ama pankartı ters tutması ilginç bir görüntü oluşturdu. Pankartı ters tuttuğunu farkeden Nihat Doğan hayranı hemen kameralardan uzaklaştı. Pascal Nouma da, Atatürk Havalimanı’ndan sinema oyuncusu Itır Esen ile birlikte ayrıldı