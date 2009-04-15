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Spor

Nihat'a komşu kancası

15 Nisan 2009 16:20

Yunanistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Pire Olympiakos'un, İspanyol Villarreal'de forma giyen milli oyuncu Nihat Kahveci'yi renklerine bağlamayı hedeflediği iddia edildi.

Yunan basını, Olympiakos yöneticilerinin ünlü ve kaliteli isimlerle temaslarda bulunduklarını, "Kalite listesindeki" ilk ismin ise Nihat olduğunu duyurdu.

Yunan takımının teknik direktörü Ernesto Valverde'nin, Nihat'ı uluslararası karşılaşmalardan çok iyi tanıdığı ve öz geçmişi başarılarla dolu Türk futbolcunun mükemmeli yansıttığı belirtilen haberlerde, Nihat ile ilgili tek sorunun, takımıyla 2011 yılına kadar süren sözleşmesi olduğu kaydedildi.

Milli futbolcunun fiyatının da oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken haberlerde, Nihat ile birlikte Real Sociedad'da forma giyen, şu anda Pire Olympiakos'un formasını giyen Darko Kovaseviç'in, Türk futbolcunun dikkatinin Yunan takımına çekilmesi için umut teşkil ettiği değerlendirmesinde bulunuldu.

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