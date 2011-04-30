-NİHAT ÖZDEMİR'DEN ARENA'YA ELEŞTİRİ İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun son bölümünde yönetim kurulu adına konuşan başkan vekili Nihat Özdemir, ''Şükrü Saracoğlu Stadı'nın ne sıcaklığı, ne atmosferi Galatasaray'ın stadında yok. Mühendis olarak inceledim, bizim stadımızın yanına gelemezler'' dedi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının sonunda, üyelerin, raporlar üzerine yaptığı konuşmalarda yönetim kuruluna yönelttiği sorulara yanıt veren Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün sportif başarılar, tesisleşme ve bütçesi olmak üzere her şeyiyle önde gittiğini belirtti. ''Hedeflerinin dünyanın ilk 10 büyük kulübü içinde yar almak olduğunu'' dile getiren Özdemir, ''Gönlünüz rahat olsun hepinizin, Fenerbahçe Spor Kulübü dünyanın ekonomi olarak 10 büyük kulübü içinde çok yakın bir tarihte yer alacaktır'' diye konuştu. -''BİZİM STADIMIZIN YANINA GELEMEZLER''- Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı yönetim kurulunun taraftarla birlikte yaptığını ve bundan da iftihar ettiklerini vurgulayan Özdemir, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena için, ''Ben mühendis olarak inceledim, bizim stadımızın özelliği başka, bizim stadımızın yanına gelemezler'' dedi. Fenerbahçe Kulübü olarak yapılan bütün yatırımları desteklediklerini, çünkü bunların Türk sporuna yönelik olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti: ''Stadımızı Fenerbahçe Kulübü yönetimi ve taraftarıyla yaptık. Biz bundan iftihar ediyoruz. Ama diğer kulüplere, Trabzonspor'a, Galatasaray'a, Kayserispor'a, Çaykur Rizespor'a yapılan... Gaziantepspor'a önümüzdeki günlerde belki yapılacak, bunlara Türk sporunun ihtiyacı var. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yapılan bütün spor yatırımlarını ne olursa olsun, kim yaparsa yapsın destekliyoruz, yapılan Türk sporuna yapılmıştır. Sayın başkan bunu her ortamda ifade etmektedir. Ama şunu söyleyelim, Galatasaray stadına ilk defa, 2-1 kazandığımız maçta gittim, gördüm. Güzel bir stadyum ama Şükrü Saracoğlu Stadı'nın ne sıcaklığı, ne atmosferi orada yok, bunu bilin. Ben mühendis olarak inceledim, baktım. Bizim stadyumumuzun özelliği başka, bizim stadımızın yanına gelemezler.'' Nihat Özdemir, divan kurulu üyesi Mehmet Yaldız'ın, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın bronzdan heykelinin yapılması önerisinin Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından yönetime iletildiğini, konuyu değerlendireceklerini bildirdi. Özdemir, Florya'da 4,5 dönümlük bir arsanın kullanım hakkını aldıklarını, şu anda imar durumunu çözmek için uğraştıklarını, kulüp üyeleri için içerisinde havuz, sosyal tesis, tenis kortları bulunan bir tesis yapmayı planladıklarını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, stadın mülkiyetini almak konusunda önemli mesai harcadıklarını, konuyu kulübün menfaatine en uygun çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.