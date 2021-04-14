Nihat Özdemir: Yeter artık, Türk futboluna yakışmayan statlarda ve kötü zeminlerde maç oynatmayacağız

TFF Başkanı Nihat Özdemir, BB Erzurumspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyon ve stat zemininin kötü olmasıyla ilgili konuştu. Özdemir, "Yeter artık, Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak" dedi.

Süper Lig'de pazar günü oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı takımın attığı 3. golden önce Cenk Tosun'un pozisyonu çok tartışılmıştı. Stat zeminlerine ilişkin yeni kararları Atilla Gökçe'ye açıklayan Özdemir, kötü zeminlerde maç oynatılmayacağını, karşılaşmaların başka illere alınacağını belirtti.

"Stadın zemini kötüyse yasak gelecek"

Özdemir, “Bana gelen bilgiyi söylüyorum. Beşiktaş’ın top tekniğini engellemek için sahayı sulamadıkları iddia ediliyor. Bu yıl bu olayları çok yaşadık. Artık kesin kararlar alıyoruz. Futbol Müsabaka Talimatı ile diğer yönetmeliklerde tüm kulüplere 'profesyonel uzman saha bakım ekipleri' kurma zorunluluğu getiriliyor. Tıpkı kaleci antrenörlüğü gibi bu da mutlak kurulması gereken kadro olarak kabul edilecek. Yeter artık. Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak" ifadelerini kullandı.

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