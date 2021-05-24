TFF Başkanı Özdemir, 18 takımlı lige dönüş ve seyircili maç planını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de ana hedeflerinin 18 takımla oynamak olduğunu söyleyen Özdemir, seyircili oynama konusunda ise, "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Ana hedefimiz -inşallah rakamlar böyle devam ederse, aşılama sistemi bu şekilde başarılı olursa- Ağustos ayında maçları seyircili başlatacağız. Ancak hedefimiz düşük kapasiteli seyircili oynatmak" diye konuştu.

Özdemir, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasına ilişkin yaptığı başvuruya ilişkin olarak da "İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğimize inanıyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdemir, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada her takıma eşit mesafede olduklarını belirtti.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz"

"Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye'deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Play-off finalleri kaldı. Sezona 11 Eylül'de başladık, devre arası vermeden 42 hafta oynadık. Kulüpler Birliği'nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Zor bir sene oldu ama biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk. Belki 25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı. Son haftaya 3 takım, eşit şansla girdi. Son 3 haftadaki maçları aynı gün ve aynı saatte başlattık."

"Fenerbahçe iyi transferler yaptı"

"Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. Fenerbahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten 'Fenerasyon' dediler. Bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, plan program böyle işliyor dediler. Beşiktaş öne geçti, Beşiktaş'a düzen var dediler. Son haftada, 3 takım da eşit şansla son haftaya girdi. Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gidemediğini hep birlikte gördük."

"VAR sistemi iyiye gidiyor"

"VAR sistemi 3. yılını tamamladı, her yıl daha iyiye gidiyor. Kimse kalkıp VAR kötüye gidiyor demesin. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'nın istatistikleri de, bize yakın. VAR sistemi, vazgeçilmez bir nokta olmalıdır. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu konular tartışılıyor. VAR kadrolarının yetişmesi de kolay değil."

18 takım planı ve seyirci açıklaması

TFF 1. Lig'in gelecek yıl 19 takımla oynanacağını açıklayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Her hafta 1 takım bay olacak. 20 takımla oynansın başvurusu yapıldı ancak sezon başında karar vermediğimiz için 19 takımla oynanacak, değişiklik olmayacak. Her hafta bir takım BAY geçecek. İki yıl içerisinde takım sayısını 18'e düşüreceğiz. Süper Lig'de ana hedefimiz 18 takım. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünüyor. 2 sene 4 takım düşürerek tekrar 18 takıma ineceğiz. Bunu planlıyoruz" dedi.

Nihat Özdemir, seyircili oynama konusunda ise, "Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Ana hedefimiz -inşallah rakamlar böyle devam ederse, aşılama sistemi bu şekilde başarılı olursa- Ağustos ayında maçları seyircili başlatacağız. Ancak hedefimiz düşük kapasiteli seyircili oynatmak" diye konuştu.

Karantinaya rağmen maçlara seyirci alınmasıyla ilgili olarak ise TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi vardı, Galatasaray 1-0 yendi. O maçın devre arasında, İstanbul Emniyet Müdürü stadyumda kaç kişinin olduğunun sayılmasını istedi. 452 kişi olduğu bildirildi. Çok seyirci alındı dendi ama sayı 452 kişiydi. 3000 - 5000 kişilik maçlar oynanmadı. 1. Lig'de 1000 kişi civarındaydı" açıklamasını yaptı.

"2016'da Fenerbahçe'deki hisselerimizi sattık"

Ali Koç'un "Kuzu kuzu gelecekler" sözlerine göndermede bulunan Özdemir, "2016 yılında Fenerbahçe'ye ait olan hisselerimizi sattık. Şubat ayında resmi sitemizden açıkladık. Bizim şirketimiz, uluslararası şirketler tarafından denetleniyor. 'Kuzu kuzu' lafı gibi, bu da yalan. Sayın Ali Koç, onu dedi ama keşke bunu da deseydi" diye konuştu.

1959 öncesi şampiyonluklar konusu

"İlk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e İzmir'e birçok kulüp, bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar, karşı görüşü oldu. Bunlar Hukuk Kurulu'nda. Yakın bir zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz bu kararı verdikten sonra itiraz yolu açık. Tahkim var, Genel Kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak. En doğru kararı, en kısa sürede alırız. TFF arşivlerinde her şey mevcuttur. İncelemeler devam ediyor. En kısa zamanda ilan etmeyi düşünüyoruz. Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye'deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz Elimizden geldiğince adaletli karar almaya çalışıyoruz."

Yabancı sınırı açıklaması

"14 sözleşme yapılabilecek, sahada en fazla 8 oyuncu olacak dedik. Bu yıl ne yapılacağı hakkında görüşmelerimiz sürüyor. Kulüpler Birliği, serbestliğin sürmesini istiyor. Bunu inceliyoruz, kararı vereceğiz. Geçen sezon ortalama yabancı sayısı 7,22. Bu sezon 7,12. Hemen hemen aynı. 14 sözleşme yapılabilecek, sahada en fazla 8 oyuncu olacak dedik. Bu yıl ne yapılacağı hakkında görüşmelerimiz sürüyor. Türk oyuncu oynatan kulüpleri mükafatlandırmamız lazım. En çok Türk oyuncu oynatan Göztepe, milli takıma iki oyuncu yetiştirdi. Alpaslan ve Halil. Süleyman Hurma bana geldi, 'Lütfen el vurma, bu sistem devam etsin' diyor. Bende çok önemli 5 çocuk yetişti diyor. Ümit Milli Takıma çağrıldılar. Bendeki yabancılara baka baka, Biglia'ya baka baka iyi oyuncu oldular' diyor. Haklı."