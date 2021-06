Nihat Özdemir'den Şampiyonlar Ligi finali açıklaması: Kuzu kuzu gelip oynayacaklar

İngiliz basını, İngiliz politikacılar ve sağlık sorumluları Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak dev finalin Türkiye'den alınmasıyla ilgili olarak girişimlerde bulundu. İngilizler'in, Türkiye'deki salgın vakalarının yüksekliğini nedeniyle UEFA'ya "Finali Londra'daki Wembley Stadı'na alın" diye baskı yaptığı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ise bu haberler üzerine “Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç 29 Mayıs'ta oynanacak" dedi.

UEFA cephesinden açıklama

İngiliz The Guardian'a konuşan bir UEFA yetkilisi, "UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kilitlemenin maça herhangi bir etkisi olmayacağına dair Türkiye'den teminat aldık. UEFA, maçı güvenli bir şekilde oynatmak için Türkiye Futbol Federasyonu, yerel ve ulusal otoritelerle yakın çalışmaya devam ediyor. Planlarda değişiklik yok" açıklamasını yaptı.

"Kuzu kuzu gelecekler"

Akşam gazetesinden Kenan Karcı'ya açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık" diye konuştu.