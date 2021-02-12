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Spor

Nihat Özdemir'den Galatasaray-Kasımpaşa maçına ilişkin erteleme açıklaması

12 Şubat 2021 10:12

Süper Lig'de 25. hafta, bugün oynanacak olan Çaykur Rizespor-BB Erzurum maçıyla açılacak. İstanbul'da kar yağışının başlamasının ardından maçların oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir "Biz maç programını aynen uygulamaya devam edeceğiz. Her konuda tedbir aldık" dedi.

Meteoroloji yetkilileri pazar günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Bu açıklamalar sonrası pazar günü oynanacak olan maçların cumartesi gününe alınması gündeme geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçıyla ilgili TFF ile bir görüşme yapacağını dile getirdi.

Akşam gazetesine konuşan Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.

 

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