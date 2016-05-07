Nihat Özdemir: 3. Havalimanı İstanbul'un başına bela bir yatırım olabilir!

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İGA Yönetim Kurulu üyesi Nihat Özdemir, 3. Havalimanı'na gelecek yolcu ve araç sayısının belli olduğunu belirterek "Eğer yeterli metro ve demiryolu yapılmazsa 3. Havalimanı açıldığında İstanbul'un başına bela bir yatırım olacak" dedi.Liman ve havalimanını yapıp entegre sistem tamamlanmazsa yapılan yatırımların hepsinin boşa çıkacağını vurgulayan Özdemir, "Havalimanı'na gelen yolcuları taşıyacak karayolu, demiryolu, metro 2 yıl önce söylememize rağmen ihalelerini bile yapmaya muvaffak olamadık. Bunları yapmazsak limanlarımız, havalimanlarımızın hepsi açıldığında İstanbul'un başına bela olacak yatırımlar haline gelecek" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Özdemir, "Forum İstanbul 2016"nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem avantajları hem de dezavantajlarının bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin coğrafi anlamdaki avantajlarını anlattı.

İstanbul havalimanından geçen yolcu sayısının yüzde 60'ının transit geçen yolcu olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: "Bizim yeni yapacağımız 3.Havalimanı'nda da bu özellikleri kapsayan bir havalimanı yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir çalışma var ve bu çalışmayı bu şekilde sürdürür ve herhangi bir aksilik olmazsa 2018'in ilk çeyreğinde bu havalimanımızı 90 milyon yolcu kapasitesi ile açıp havacılık sektörüne sunacağız. Dünyada ve Türkiye'de havacılık sektörü yüzde 10'lar seviyesinde büyüme gösteriyor. Türkiye'de de bu rakam daha yukarıda çıkmaktadır."

İhracat vurgusu

Özdemir, Türkiye'nin petrolü, doğal gazı olmadığını, ama katma değeri yüksek olan ürünlere yönelerek 2023 hedeflerine ulaşabileceğini aktararak, ihracat kilogram fiyatlarına dikkati çekti.

3. Havalimanı'nın Karadeniz sahilinde bir liman yapmayı planladıklarını belirten Özdemir, "Kargo işletmeciliğimizde, akaryakıtın tüketimiyle ilgili kesinlikle Karadeniz sahilinde bir liman yapma ihtiyacımız olduğu gözükmektedir. Bu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok büyük olmasa da küçük bir konteyner koymayı hedeflemiş durumdayız. Orada limana uygun arazi bulduk. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir mendirek ile rıhtım ile ortasını tarayarak konteyner gemilerinin yanaşacağı bir liman haline getireceğiz. Oraya yaklaşan akaryakıt temini yapacak gemilerin 60 bin tondan aşağıda olmaması gerekiyor" diye konuştu.

Haziran ayının sonunda ince işlere başlayacakları için çalışan sayısını 30 bine yükselteceklerini ifade eden Özdemir, "Bizim 3. Havalimanı'ndaki hedeflerimizden biri de 15 dakikada yolcularımızın uçaktan indiği andan itibaren taksiye bindirmektir" şeklinde konuştu.

Özdemir, Türkiye'nin geleceğine, büyümesine güvenerek İskenderun Limanını aldıklarını anlatarak, "Liman değeri olmayan bir liman halindeydi, hemen hemen sıfır kapasite ile çalışıyordu. Aldığımızda çeşitli şartlar vardı, yaptık. Rahatlıkla 300 metre uzunluğunda konteyner gemileri gelip bizim oradan yük alıp, boşaltıp, öyle çalışıyorlar. Şu anda çalışma kapasitesi yüzde 40'lar civarında bulunuyor" diye konuştu.



Liman ve havalimanını yapıp entegre sistem tamamlanmazsa yapılan yatırımların hepsinin boşa çıkacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "3. Havalimanını yapıyoruz, buraya gelecek yolcu sayısı belli, araç sayısı da belli. Ancak bunu taşıyacak karayolu, demiryolu, metro 2 yıl önce söylememize rağmen ihalelerini bile yapmaya muvaffak olamadık. İskenderun Limanını almışız. Biz Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunu yaptık. Hizmete açılalı 10 yıl oldu. Ana hedef Şanlıurfa'da biten yolu Habur Sınır Kapısına ulaştırmaktı. Bir taraftan da İran'a bağlamaktı. Proje var ama bir türlü yapılamadı.

Ayrıca bu yapılan yolların çoğu demiryolları hariç yap-işlet-devret ile yapılan yatırımlar. Cizre'de olaylar yaşandı. Çimento fabrikalarım var, Irak'ta şantiyelerim var, çimentoyu 2 ay yollayamadım. Bu otoyollar yapılsaydı bu aksilikler olmayacaktı. Tek yol var Cizre'nin ortasından geçiyor, zaten olaylar orda meydana geldi. Şimdi bunları yapmazsak limanlarımız, havalimanlarımızın hepsi açıldığında İstanbul'un başına bela olacak yatırımlar haline gelecek."