Nihat Matkap: Öcalan'nın 'vatandaşlık' tanımı CHP'ye uyuyor

Abdullah Öcalan’ın, gönderdiği mektuplarda yer alan “Özgür iradesiyle kendisini bu ülkeye bağlı hisseden herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” şeklindeki tanıma AKP’den destek gelirken, CHP söz konusu tanımın parti programındaki anlatımla aynı olduğunu savundu. MHP ise mektuplar konusunda Abdullah Öcalan’ın muhatapları olamayacağını söyledi ve “Umrumuzda değil” yorumu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, Öcalan’ın önerdiği vatandaşlık tanımının, CHP’nin programında yer alan ‘Milliyetçilik’ tanımına uyduğunu belirtti. Matkap, basına yansıyan mektupta ‘ürkütücü’ denilebilecek taleplerin yer almadığını kaydederek, şunları söyledi:

Önemli olan eşit yurttaşlık

“Hiçbir etnik yapı, hiçbir köken diğerinin önünde değil. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinde bu var. Bu konuda konuşarak, hatta kamuoyunun yoğun şekilde tartışması sağlanarak burada bir sonuca ulaşılabilir. Biz kesinlikle herhangi bir etnik yapının, diğer ırkın önünde gösterilmesini kabullenemeyiz. CHP’nin programında ‘Türkiye Cumhuriyeti din, dil ırk ve etnik köken temelleri üzerinde değil, siyasal bilinç ve ideal beraberliği zemininde kurulmuştur’ diyor. Mektubun içeriği bunu tanımlıyor. Sözcüklere boğulup bu süreci heba etmemek lazım. Yurttaşların en büyük duyarlılığı birlikte yaşamak, arada fark olmaması. Önemli olan hukuken ve fiilen eşit yurttaşlık. Kamuoyunun hazır olmadığı, kamuoyuna aykırı gelecek düzenlemelerin Meclis’te hayat bulma şansı yok. Bunu demek ki görüyorlar. Çıkıp ‘Ben ayrılmak istiyorum’ deseydi kimse itibar dahi etmezdi. Kimse ayrışmaktan yana değil. Birlikte, barış içinde, kardeşçe yaşamayı herkes istiyor. Silahların bırakılması her türlü iyi niyetin ortaya çıkmasını birlikte getirir. Ondan sonra TBMM, kamuoyu daha rahat hazırlanabilir. Ama silahlarla dayatarak bu sorun çözülmez. Bölünmek sadece emperyalizme hizmet eder. Şu an 16. büyük ekonomiyiz. Bölünmemiz halinde 80 - 90. ekonomiye dönüşürüz. Bu, pazardan büyük pay kapmak isteyen emperyalist anlayışa hizmet eder.”

Öcalan’ın katkısı olumlu

Tarık Işık ve Miray Çimen'in Radikal'de yer alan haberine göre, AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu “Öcalan’ın olumlu katkısını görmemezlikten gelmek mümkün değil” dedi ve şöyle devam etti: “Öcalan üniter yapı içinde demokratik çözümden bahsediyor. Bu AK Parti’nin de hedefi. Hedeflerimizden bahsediyor. Bizim de vatandaşlık tanımımız etnik kimliği tarif eden değil, ‘Türkiyelilik’ üst kimliğini tarif eden bir tanım. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Anayasa Komisyonu’na verdiğimiz tanım ortada zaten.”

MHP: Muhatabımız değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu üyesi Oktay Öztürk “Muhattabımız Öcalan değil. Bizim dediğimizi de dese umurumuzda değil. Öcalan’ın aklıyla hareket etme gibi bir düşüncemiz de yok” derken, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri “Hiç kimse, TBMM dahil hiçbir kurum Türk kavramını Anayasa’dan çıkaramaz. ‘Türk’ kavramını itip-kakmayı, Türk milletinin hâkimiyetini tartışma konusu yapmayı, Türk milletine açılmış bir savaş olarak kabul ederiz” dedi.