Nihat Kahveci'den "Taraftar da taraftarlığını bilecek” diyen Fikret Orman'a tepki

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Eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın takım kaptanı Oğuzhan Özyakup’u eleştiren taraftarlara dair açıklamalarına tepki gösterdi.

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Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Orman’ın “Taraftar da taraftarlığını bilecek” sözünü eleştiren Beşiktaş’ın sevilen eski futbolcularından Kahveci, “Ayıp!! Hadi bize yaptın!! Taraftara laf söyleme!! Yazık” ifadesini kullandı. Kahveci, “Oğuzhan bizim takımımızın kaptanıdır demek varken!! Taraftar taraftarlığını bilecek demek ne demek???? YAZIK” diye ekledi.

Orman’ın “Benim motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker” açıklamasını daha eleştiren Kahveci, “Kendi psikolojik durumlarıyla BEŞİKTAŞ JK’nin kaderi hakkında kehanetlerde bulunup, umutsuzluklarla bu yılın sonunu hazırlama eğilimi nedir??? Biz mi yanlış yaşadık” diye sordu.