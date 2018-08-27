Fikret Orman'dan sert açıklamalar: Benim motivasyonum düştüğü zaman Beşiktaş düşer

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'da düzenlenecek genel kurul öncesi gündem hakkında açıklamalarda bulundu. Orman, yönetim kurulunda bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi ve seçimde değişim sinyalleri verdi. "Benim motivasyonum çökerse Beşiktaş çöker" diyen Orman, "Bendeki mücadele gücü olmasaydı bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hiçbir şeyi yapamazdık. İşte Beşiktaş'ı yıpratmanın en kolay yolu da beni ve yönetim kurulunu yalan haberlerle suçlamaktır" dedi.

Bein Sports'a açıklamalar yapan Fikret Orman, "Başlar ayak, ayaklar baş olmayacak. Oyuncu oyunculuğunu, taraftar taraftarlığını, yönetim kurulu yönetim kurulu olduğunu bilecek" dedi. 45 maçlık iç saha galibiyet serisinin bitmesiyle ilgili ise Orman, "Antalyaspor maçında şanssızdık. İçsel eleştirilecek meseleler var ama bunlar aile içi konular burada" diye konuştu.

"Benim motivasyonum düştüğü zaman Beşiktaş düşer"

Yönetim olarak çok önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Orman şöyle devam etti, "Dünü çok çabuk unutuyoruz. Beşiktaş için en önemli şey benim motivasyonum. Benim motivasyonum düştüğü zaman Beşiktaş düşer. E ben de yoruldum biraz. Sadece arkadaşlarım değil. Yönetimde şu var, bu yok söylemlerinin hepsi yalan. Henüz bu görüşmelere başlamadım. İlk olarak Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğim. Ahmet Nur Çebi ile 6,5 senede hiç kavga etmemişizdir. Ahmet Abi de beni çok sever ben de onu çok severim. Onun kalbinin kırılması beni üzer. Ama genel baktığımızda bir motivasyon düşüklüğümüzün olduğunu kabul ediyoruz.

"Beşiktaş'ı yıkabilmenin en önemli kısmı beni ve arkadaşlarıma yıkmak bu da nasıl olur. Yalanla... Bilip de konuşmayan, açıklamayan namerttir. Beşiktaş çok şeffaf bir kurum. Borçlanmayla alakalı bir şey istenecek bir genel kurul yok. Bunları dedikodu yaratıp, onu yapacaklar bunu edecekler diyorlar. Yalanları ortaya çıkıyor ama yalancılıktan vazgeçmiyorlar"

İsteyenlerin seçimde başkanlığa aday olabileceklerini kaydeden Fikret Orman, "Gelsin herkes aday olsun. Ama 100 imza toplayamayacak kişiler de reklam yapayım diye aday olmasın. Ben kulüpteki hiçbir profesyonelin işine karışmam, talimat vermem. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da müdahil olmam. Bir gün maç çıkışı taraftar geldi fotoğraf çekilmeye tabi dedim. O sırada bana Metin Korkmaz ile iş yapmayın dedi. Sana mı soracağım dedim. Sordum kimi almışız Metin Korkmaz'dan diye. Orkan Çınar'ı almışız bir tek. Mitrovic'i aldık 4.2 milyona, 3.9 milyona sattık. Bir sürü laf... Bu milyonlarca liralık satış yapılan transferleri biz yapmadık mı, bu kadroyu biz kurmadık. Tek dertleri bizi yıpratmak" tepkisini gösterdi.

"Bir tane iftira atmadım, arkadan konuşmadım"

Transferler konusundaki haberlere tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Negredo'yu Galatasaray'a 0 liraya götürmüşler. Beşiktaş'a 2.5 milyona gelmiş. Galatasaray yetkilileri orada gidip konuşsunlar. Yalan üzerine konuşuyorlar. Rakiplerimizin harcadığı paralara bakın, 10 milyonlar 20 milyonlar 30 milyonlar bir tanesi konuşuluyor mu, hayır. Ben Yıldırım Demirören'e muhalefet yaptım yıllarca. Ama bir tane iftira atmadım, arkadan konuşmadım. İki şeye Beşiktaş'ta elimi sürmedim. Bir paraya elimi sürmedim. İki transfere elimi sürmedim. Para işleri icra kurulunda görülüyor, birçok yetki Ahmet Ağabey'dedir (Ahmet Nur Çebi). Transferde ise Deniz Atalay ile başladık, Erdal Torunoğulları vardı. Şimdi de Umut Güner'le çalışıyoruz. Bir pazarlık nedeniyle ben doğrudan görüşmüyorum, ikincisi şeffaf olsun diye ben görüşmüyorum. Rakiplerimizde bunlar konuşuluyor mu, hayır. Bizi parçalamak için konuşuyorlar. Kim konuşuyor, bizim içimizdekiler... Ahmet Bulut, Avrupa ilişkisi çok kuvvetli menajer. Gittik Mario Gomez'le görüşmeye... Erdal Torunoğulları, görüştü. Sonra Fiorentina pürüzü çıktı. Kim çözdü? Fiorentina ayağını Ahmet'i çağırdık, o çözdü. 26 Mart 2012'den bu yana Ahmet Bulut'a 1 TL ödenmiş mi? Ahmet Beşiktaş'a çok önemli işler yaptı. Para kazandı ama parasını almadı henüz, alacak"

Kredi konusu

Beşiktaşlı oyuncuların maaşlarını ödemede zorluk çekildiği ve kredi almakta zorlanıldığı iddiaları için ise Orman, "Geçen sene Mayıs ayında Euro kuru 3,900'du, bugün yüzde yüze yakın artış var. Oyuncuyla sözleşme yapmışız 2 milyon Euro vermişiz. O zamanki maaşı 6 milyon TL, şimdi 15 milyon TL. Oyuncularıma da söylüyorum zor bir sene olacak diye. Ayrılmak isteyenlere teklif getirmelerini istiyoruz. Bu ayıp bir şey değil. Bir teklif geldiğinde oyuncu ayrılmak istediğini söylüyor. Teklif yoksa, oyuncuya söylüyorsunuz takım bulun diyorsunuz, çok mutluyum diyor. Beşiktaş'ın oyuncuları hep Avrupa menşeli satışlar yapıyor. Geçen sene herkes atladı, teknik kadroya söyledim. Beşiktaş, ligi 4. bitirdi. Perşembe 6. ön eleme maçına çıkacak. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nden namağlup çıkan takım şimdi Faroe Adaları'na gitti. Mantıklı gitmemiz gerekir. Beşiktaş 3 ayda bir lisans alan bir kulüp. Lisans alabilmek için oyunculardan borçsuzluk belgesi göndermesi gerekir. Sıkıntı yaşıyoruz. Rahatsız olan var ise diyorum ki, teklif gelenler söylesin. Kredi mevzularına gelindiğinde, kredi maliyetleri zaten çok yüksek. Bunlar Ahmet Ağabey'e (Ahmet Nur Çebi) zarar vermek için çıkartılan haberler. Kendisi parayla da itibar gören bir adam görüntüsünden rahatsızlık duyar. İlk günden bu yana yönetim kurulundan kimseden kefalet almadım. Sadece ben kefil oldum. Yoksa Beşiktaş'ın kredisinde şimdiye kadar sorun olmadı. Bir kez köprünün yapımında kredi gerekti. Ahmet Ağabey'le ben imzayı attım. Ahmet Ağabey çok namuslu bir adamdır. Onu yıpratmak istiyorlar. İlk önce haberi böyle çıkartıyorlar, sonra da yalanlayıp zedelemeye çalışıyorlar. Bizim için en önemli olan itibarımızdır. Biz şerefli ikincilerle mutlu olmuş bir camiayız. Bunu beğenmeyen olabilir. Şu anda doğru bir zamanlama. Bir hafta içerisinde transferler sonucuna ulaşır. 16'sınd6a seçim var. Seçim sandığı orada. Ciddi olan gelsin aday olsun. Kazanırım veya kazanırız demiyorum. Genel kurul kimi seçerse o kazanır" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan'ın protesto edilmesine tepki

Oğuzhan Özyakup'un Antalyaspor maçında protesto edilmesine tepki gösteren Orman, "Antalyaspor maçında çok üzüldüm. Benim oyuncum protesto edildi. Nereden çıktı bu kültür? Bakıyorum onu sat, bunu al başkan var. Tweetlere bakmıyorum, 13 yaşında çocuk. Çocukların eline veriyorlar telefonları, babasından harçlık alıyor, milyon euro'luk transfer için yorumlar yapıyor. Grup kuruyorlar WhatsApp üzerinden, beni ekliyorlar. Ben sizin sınıf arkadaşınız mıyım? Askerlik mi yaptık beraber? Bunu tekrar taraftarlara söylemek istiyorum. Bizim kültürümüzde bu yoktur. Formalar bizim namusumuzdur. Beşiktaş'ta oynayan oyuncu gözümüzün nurudur. Taraftara sesleniyorum bir daha kesinlikle böyle bir şey olmasın" uyarısını yaptı.

Transfer sözleri

29 kişilik kadroları olduğunu ve bu sayıyı azaltacaklarını kaydeden Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:

"23-24'e düşürmemiz lazım. Git diyorsun oyuncuya talibin varsa yardımcı olalım. 'Yok gitmem' diyor. Sonra kadroya girmeyince konuşmaya başlıyor. Biz oyuncuları ağzı konuşsun diye değil ayakları konuşsun diye alıyoruz. Surat yapan oyuncu var, Beşiktaş surat yapma yeri değildir. Forvet ve forvet arkasına bir oyuncu almak istiyoruz.

"Kagawa'nın onun bunun ismi geçiyor. Beşiktaş'ın gerçekleri, Türkiye'nin gerçekleri var. Gökhan Töre ve Orkan geri geldi. Lens çok iyi performansla başladı. Ricardo ve Babel orada. Santrforda, Negredo, Love, Larin, Mustafa Pektemek, Osmanlıspor'dan aldığımız Umut Nayır. Bir de Leverkusen'den aldık. Orta sahada Oğuzhan, Tolgay, Atiba, Necip, Medel... Birçok futbolcumuz var.

"Kaleci gitti kaleci geldi. Stoper gitti, stoper geldi. Bizde şu andaki kadromuz içerisinde geçen seneye göre eksiğimiz forvet arkası, Talisca'dan dolayı. Oğuzhan, Tolgay'a çok güveniyorum. Kendilerini göstermeleri gerekir. Ancak onlar arada bir kendileriyle savaş yapmaya başlıyorlar. Kendileriyle değil rakiplerle savaşsalar sorun biter"

"Vida için 10 milyon Pound'luk teklif geldi"

"Vida için 10 milyon Pound'luk teklif geldi. Menajerlik payı içindeydi. Vida asla gitmek istemiyor. Buranın sembol ismi olmak istiyor. Dünya Kupası'nda %10 da menajerlik komisyonu istediler, yeterli bulmadım. Vida bizden asla gitmek istemiyor.

"Şenol Hocamız da 'oyuncu sayımız fazla' diyor. Transfer sezonu bittikten sonra oyuncuların ayaklarından çok ağzı konuşmaya başlıyor. Kalabalık kadronun dezavantajları da oluyor. Bizde kadro fazlalığı var.

"Talisca'yı tutmak için uğraştım. Bonservisini almak istedim. Fakat bunu daha önce de anlattım. Türk insanının birilerini yukarı çıkarması ve aşağı indirmesi abartılıyor. Bazı kişileri çok çabuk havalara çıkarıyoruz. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Buna başkan, yönetici, hocası ve oyuncusu dahil. Önemli olan Beşiktaş'tır. Burada ne yapıyorsak, Beşiktaş'ın potansiyeli olduğu için yapıyoruz. Beşiktaş'la iyi ayrılanlara hep kolları açtım.

"Beşiktaş'tan ayrılırken oyuncu dikkat edecek. Laflarına, davranışlarına dikkat çekecek. Gomez'i Beşiktaşlılar da ben de sevdim. Beşiktaş'tan evvelki Gomes ne haldeydi? Geçen bir oyuncum dedi ki, 'ben çok iyi performans gösterdim.' Ben de 'daha önce bu performans neredeydi?' dedim. Talisca da çok havaya sokuldu. Talisca'nın bonservisi falan hashtag'ler yapıldı. Kendisini Tanrı üstü görmeye başlamıştı. Devre arasında Çin'e gitmeyi düşünüyordu. "Bonservisini alalım" dediler. Belki Beşiktaş 3-4 milyon Euro kazanacaktı. Sonucunda iş bitiyor, herkes parasını cebine koyuyor. Sonra, 'menajeri ne kadar para aldı?' deniliyor. Bu işi Benfica üzerinden yaptılar. Şirket üzerinden hareket etseydim, daha farklı davranırdım. Ancak Beşiktaş üzerinden olunca almadık"

Teknik direktör Şenol Güneş ile ilişkileri hakkında ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Şenol Hoca, bir kulüpte en uzun süreli çalışıyor. En uzun benle çalıştı. Gönül dostluğumuz var. Dönem dönem evlilik gibi bir şey. Arada bir eşinizle kavganız olur. O demek değildir ki mutsuzsunuz. Arada bir yanlış anlamalar oluyor, çizgiyi aşmalar oluyor. Yöneticilik konuşma değil icra işidir. Biz de olabildiğince işi çözmeye çalışıyoruz. Bazı zaman kırıldığım zamanlar oluyor. Ancak hislerimi değil mantığımı arıyorum" dedi.

"2022'den sonra yokum"

Beşiktaş'taki döneminin 2022'den sonra bittiğini hatırlatan Orman, "2022'den sonra aday olmadığımı açıkladım. Ondan sonrasıyla alakalı niyetim yok. Şuna da bozulmuyorum değilim. Herkes 2022'den sonraki stratejileri oluşturmaya başladılar. Bu şuna benziyor, ben daha ölmeden malımı paylaşmaya başlıyorlar. Hizmet stratejisi ortaya koysunlar. Tüzük 3 seneden 3 dönem diyor.

"Gitmeden evvel benden sonrasını hazırlamak istiyorum. Bayern Münih Başkanı Rummenigge maaş alıyor. Bu masrafları harcayabilecek adam gelirse zaten maaş almasın. Bir çok şeyi yapmak lazım. Zamanında Yıldırım başkan (Yıldırım Demirören) söylemişti. 'Birinci gün başkanı 2. günü yönetim kurulu seçelim' demişti. Görevlendirmeyi de başkan yapıyor. Yönetim kuruluna girdikten sonra insanların yürüyüşleri farklılaşmaya başlıyor. Sizinle konuşma manasında değil dedikodu manasında yapıyor. Çağa ayak uydurmak lazım. 2019'da aday olup seçilirsem, 2022'de bırakmadan evvel, Beşiktaş'ın istikbali için tüzük değişikliği yapıp bırakacağım" ifadelerini kullandı.

"Ligdeki dördüncülükten sonra hiç keşkeleriniz oldu mu?" sorusuna ise Fikret Orman şu yanıtı verdi, "90 dakika bittikten sonra veya devre arası yorum yapmak çok kolay. O anda yorum yapmak çok zor. Maç oynanırken fikri sorulana e, mee der. Keşkeler çok fazla fayda getirmiyor. Hatalarım oldu ama keşkelerim olmadı"

"Cenk'li kadroyla ilk devre 21 puan kaybettik"

Transferde adı geçen Negredo için de konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Real Madrid'de, Manchester City'de oynamış. 26-27 milyon Pound'ları görmüş. Valencia'da oynamış. Çok üst düzey bir futbolcu. Beşiktaş daha önce Demba Ba ve Mario Gomez'e alıştı. Aboubakar, devre arasına gelinceye kadar ha babam küfür ediyorlardı. Mayıs ayında "alın" dediler. Sahadaki Negredo'yu hoca da ben de arkadaşları da çok seviyoruz. Çok düzgün bir çocuk. İnsan kalitesi çoğundan daha yüksek. Bir gün gelip de bir derdini bana anlatmadı. Cenk'i niye sattın diye gelince, Cenk'li kadroyla ilk devre 21 puan kaybettik. İkinci devre 10 puan kaybettik. Geçen seneki performansımız ikinci yarı iyi değildi. Artık Anadolu takımları da vitrin maçı olarak bakıyorlar. Antalyasporlu oyuncular dün vitrin maçındaydılar. İnşallah aynı performansı gelecek hafta da gösterirler. Beşiktaş'ın avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Beşiktaş, bu mazeretlerin arkasına saklanacak kulüp değil" açıklamalarını yaptı.

"Ali Koç'un gelmesiyle de Türk futbolunda pozitif şeyler oldu" diyen Fikret Orman, "Artık diyalog kurabiliyoruz. Ali Bey de maçı kazanmak ben de Mustafa Cengiz de Ahmet Ağaoğlu da kazanmak istiyor. İlk derbimiz Fenerbahçe ile Kadıköy'de. Fenerbahçe'yi orada yenmeyi çok istiyoruz. Ali Başkan da ilk derbisine başkan olarak çıkacak. O da kazanmayı çok istiyor. Bu birbirimize düşman olmamızı gerektirmiyor ki?" dedi.

Sözlerinin sonunda yöneticilerin daha az konuşulması gerektiğini kaydeden Orman, "Kimse ne Everton'ın ne United'ın başkanını tanır. Dortmund'un başkanını kim ne bilir. Burada maalesef medyayla birlikte kültürümüzden de gelen alışkanlıkla yöneticilerimizi çok öne çıkarıyoruz. Ağzından çıkanın nereye gittiğini bil ve onun gereğini de yap. İki defa yanımıza geldin, yönetici olmak istiyor. Olmayınca sallıyor. Olunca, işinde başarısız olunca sallıyor. Medyadan ayrılıyor iş arıyor. Bulamayınca sallıyor. Futbolu bırakıyor, Beşiktaş'ta iş bulamayınca bin yerden sallıyor. Hayat bu kadar kolay değil. Benim problemim Beşiktaş'ın başarısıyla alakalı. Biz işimize konsantre olduk" diyerek sözlerini noktaladı.