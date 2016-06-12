Nihat Kahveci: Fatih Terim'in bakışları ile ne demek istediğini anlıyorsunuz

Kariyerine hem Villarreal'de altyapı hocası olarak hem de Türkiye Futbol Direktörü Yardımcılığı ile devam eden Nihat Kahveci, Fransa'nın günlük çıkan ünlü spor gazetesi L'Equipe'e konuştu. Kahveci, EURO 2008'deki Çek Cumhuriyeti maçını hatırlatarak, "2008 yılında Türkiye skoru 3 defa lehine çevirmişti. Takım arkadaşlarımın sevinçten dolayı beni öldüreceklerini sandım" dedi.

Meydan gazetesinde yer alan habere göre, Portekiz Milli Takımı'na 2-0 mağlup oldukları maç ve Cristiano Ronaldo ile olan anısını anlatan Nihat Kahveci, şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarım benim çok hızlı bir futbolcu olduğumu söylüyorlardı. Maç içinde bir ara Ronaldo ile beraber koşmaya başladık, kendi kendime 'vay canına gerçekten hızlıyım, Ronaldo ile başa baş gidiyorum' dedim, ama bir kaç saniye sonra yanıldığımı anladım. Meğerse Ronaldo'nun üzerine bastığı bir düğmesi varmış, o düğmeye bastı ve bir anda benden uzaklaştı, Ronaldo gerçekten çok ayrı bir futbolcu."

"Çek Cumhuriyeti maçında

memlekete nasıl gideriz dedim"

Kahveci, Çek Cumhuriyeti maçına ilişkin şunları anlattı:

"Maç 0-2 devam ediyordu ve bitmesine 20 dakika vardı, kendi kendime bizi nasıl eleştirirler şimdi, memlekete nasıl gireriz dedim, o sırada Arda skoru 1-2 yapan golü attı. İşte o anda maçı kazanabileceğimizi düşündüm. 87'nci dakika geldiğinde Hamit'in verdiği pas ile buluştum, kalecinin hatasını iyi değerlendirdim ve topu kaleye ittim. Durum 2-2 olunca takım olarak bu maçı alabileceğimizi biliyorduk. İki dakika sonra, benim için o sırada dünyanın en iyi kaleci olan Petr Cech'in kalesinden biraz uzaklaştığını gördüm ve şutumu attım, top direği yaladı ve içeri girdi, eğer gol olmasaydı dünya başıma yıkılırdı, gol oldu ve maçı aldık."

"Türkiye Milli Takım formasının en önemli şey olduğunu" vurgulayan Kahveci, "O forma sırtımızda olunca tüm kalbimle oynuyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Renklerini hissediyoruz, bize bu güç veriyor. Türkiye'yi tanımayan çok insan var. Bazıları bugünlerde olanlara bakarak Türkiye'de her gün böyle sorunlar olduğunu düşünüyor. Oysa biz Türk'ler sevecen insanlarız, misafirperveriz, çok güzel ve modern bir ülkemiz var. Bu tür Uluslararası müsabakalar kim olduğumuzu göstermek için çok iyi fırsat" diye konuştu.

"Fatih Terim'in bakışları ile

ne demek istediğini anlıyorsunuz"



"Fatih Terim'in Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük antrenör olduğunu" ifade eden Nihat Kahveci, "Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazandı. Sadece bakışları ile ne demek istediğini anlıyorsunuz. İtiraf etmeliyim ki ilk karşılaşmada insani biraz korkutuyor, sonra saygı duymaya başlıyorsunuz. İlk yarıda kötü bir oyun sergilediyseniz sizi devre arası oyundan alıyor, bu benim başıma 5 kere geldi" dedi.