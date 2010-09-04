-NİHAT KAHVECİ ''EFSANELERİ'' YAKALADI İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Kazakistan'ı 3-0 yendiği maçta 1 gol atan Nihat Kahveci, ay-yıldızlı ekipte en çok gol atan futbolcular sıralamasında efsane isimler Metin Oktay ile Cemil Turan'ı yakaladı. Kazakistan karşısında 75. dakikada attığı golle ay-yıldızlı ekibi 3-0 öne geçiren Nihat Kahveci, (A) milli forma altında gol sayısını 19'a yükselterek, Türk futbol tarihine damga vuran Metin Oktay ve Cemil Turan ile aynı sayıda gole ulaştı. Faal futbolcular içinde, 22 golü bulunan Tuncay Şanlı'nın ardından milli takımın en golcü ikinci ismi durumundaki Nihat Kahveci, Kazakistan maçıyla birlikte 67. kez (A) milli formayı giydi. (A) Milli Futbol Takımı'nın 87 yıllık tarihinde en fazla gol atan futbolcu ise açık ara Hakan Şükür. Ay-yıldızlı formayla çıktığı 112 maçta toplam 51 gole imza atan Hakan Şükür'ü, Tuncay Şanlı 22 golle izliyor.