T24 LogoT24 Logo
Spor

NİHAT KAHVECİ ''EFSANELERİ'' YAKALADI İSTANBUL (A.A)

04 Eylül 2010 14:49

-NİHAT KAHVECİ ''EFSANELERİ'' YAKALADI İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Kazakistan'ı 3-0 yendiği maçta 1 gol atan Nihat Kahveci, ay-yıldızlı ekipte en çok gol atan futbolcular sıralamasında efsane isimler Metin Oktay ile Cemil Turan'ı yakaladı. Kazakistan karşısında 75. dakikada attığı golle ay-yıldızlı ekibi 3-0 öne geçiren Nihat Kahveci, (A) milli forma altında gol sayısını 19'a yükselterek, Türk futbol tarihine damga vuran Metin Oktay ve Cemil Turan ile aynı sayıda gole ulaştı. Faal futbolcular içinde, 22 golü bulunan Tuncay Şanlı'nın ardından milli takımın en golcü ikinci ismi durumundaki Nihat Kahveci, Kazakistan maçıyla birlikte 67. kez (A) milli formayı giydi. (A) Milli Futbol Takımı'nın 87 yıllık tarihinde en fazla gol atan futbolcu ise açık ara Hakan Şükür. Ay-yıldızlı formayla çıktığı 112 maçta toplam 51 gole imza atan Hakan Şükür'ü, Tuncay Şanlı 22 golle izliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24