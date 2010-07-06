Nihat Kahveci Behlül olursa

T24- Beşiktaş'ın Yıldız Futbolcusu Nihat Kahveci, Oynadığı Reklam Filminde Kıvanç Tatlıtuğ'un Canlandırdığı Behlül Karakterine Benzedi
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tarafından çekilen, (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink’in (A) Milli Futbol Takımı oyuncuları Arda Turan, Hakan Balta ile milli basketbolcu Kerem Tunçeri oynadığı reklam filmi "Geleceği Sen Yaz" çekimleri sırasında konuşan Nihat Kahveci ,'Avrupa şampiyonası’nda her maçı final gibi oynamalıyız' dedi.
Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılamadığından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Nihat, “Türk milli takımının olduğu bir turnuvanın her zaman daha zevkli, daha renkli geçeceği kesin. Ama sonuçta 8 sene gibi uzun bir zaman İspanya’da oynamış biri olarak benim favorim İspanya, son Avrupa Şampiyonası’nın da galibi. Tabi ki her turnuva farklı ama benim gönlüm onlardan yana, onlar kazanacakmış gibi geliyor Dünya Kupası’nı” dedi.
Milli Takım’ın aldığı sonuçların Türk halkını etkilediğini ifade eden milli oyuncu, futbolun Türkiye’de çok sevildiğini, Milli Takımın aldığı skorlara göre insanların ruh halinin değiştiğini söyledi. ‘Geleceği Sen Yaz’ filminde bu konuya çok güzel bir şekilde değinildiğini belirten Nihat Kahveci şimdiye kadar birçok reklam filminde rol aldığını ama gelecekte bu alanda çalışmayı düşünmediğini vurguladı.
Avrupa Şampiyonası’na da değinen ünlü oyuncu: “Öncelikle şunu söylemek istiyorum, gruplar belli oldu ve herkes Türk Milli takımını tekrar favori olarak gösterdi. Bu Türk Milli Takımı’nın elde ettiği başarılarından dolayıdır. Ama adım adım gitmeliyiz, her maçı final olarak görmeliyiz. Zorlu bir grup, çünkü artık günümüz futbolunda kolay takım diye adlandırılan takımlar kalmadı. Herkes mücadele ediyor. Biz de ilk maçtan son maça kadar çok ciddi bir şekilde her maçı final havasında yaşayarak oynamalıyız. Çünkü 2012’de ne olursa olsun olmalıyız diye düşünüyorum” dedi.