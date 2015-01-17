Nihat Hatipoğlu'ndan 'banyoda çıplak yıkanılır mı?' sorusuna yanıt: O halde olmak iyi değil

ATV'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu'yla Dosta Doğru programında izleyicilerden birinin 'Banyoda çıplak olarak yıkanılır mı?' sorusu ekran başındakileri şaşırttı.



Hatipoğlu soruya verdiği cevapta "Çırılçıplak yıkanmak..." diye başladı ve bakın cümlenin sonunu nasıl getirdi: "Mekruh görülmüşür, niye mekruh. O halde olmak iyi değildir. Peki ne yapacağız. Göbeğin altında yani şortunu çıkartmayacak. Son anda onu çıkartıp durulanır ve saatlerce öyle banyoda kalmaz. Buna dikkat edecek. Tekrar özür dileyerek söylüyorum, karı koca yakınlaşırken üstlerinde bir örtü olacak. Buna da herkes dikkat etsin. Üstlerinde bir örtünün olması gerekiyor."