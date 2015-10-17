Nihat Hatipoğlu: Arlanmaz ahlaksızlar, siz hırsızsınız!

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, televizyon programlarından kazandığı tutarın çok yüksek olduğunu iddia edenlere "Arlanmaz ahlaksızlar. Siz hırsızsınız” diyerek tepki gösterdi.

Habertürk TV'de yayınlanan bir programa konuk olan Hatipoğlu televizyon programlarından elde ettiği kazançla ilgili açıklamalarda bulunarak; "Söylenen rakamların yanından geçmiyorum" dedi. Nihat Hatipoğlu, 50 kişilik ekibinin 60 program yaptığı 5 sene boyunca bir dizinin bir bölümlük maliyeti kadar kazanmadığını söyledi.

Hatipoğlu, televizyon programlarında kazandığı para ile ilgili konuşanlar için şunları söyledi: "Arlanmaz ahlaksızlar. Siz hırsızsınız. Hırsızlar ancak alın teriyle çalışanlar ve bunu paylaşanlar hakkında algı oluşturmaya çalışır. Bunun hesabı sorulacak Allah'ın katında. Bir gram ihanete müsaade etmem. Beni izletmemek için bu yalanları konuşanların hesap gününde imanlarına talip olacağım" diye konuştu.