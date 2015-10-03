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Yaşam

Nihat Hatipoğlu'na soru: Mars'taki su ile alınan abdest geçerli mi?

"Hocam kıble için Mars'ta nereye döneceğiz"

03 Ekim 2015 12:56

ATV ekranlarında dini program hazırlayıp sunan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, "Mars'taki su ile alınan abdest geçerli mi?" sorusuna gülümseyerek cevap verdi.

Başta sosyal medyadan olmak üzere kendisine Mars'ta bulunan su ile ilgili sorular sorulduğuna dikkat çeken Nihat Hatipoğlu, "Mars'taki su ile alınan abdest geçerli mi?" sorusuna canlı yayında cevap verdi:

 

"Su varsa abdest alınabilir"

 

"Mars'ta su bulunmasından sonra sosyal medyadan tweetler aldım. Bazen takılmak için soruyorlar. Hocam diyorlar 'Mars'ta su varmış. Orada abdest alsak, gusül geçerli midir?' diye.

Biz gençlerin böyle şeylere takıldıklarını görüyoruz. Ben de cevap verdim, 'Gençler, laf olsun diye soruyorsunuz belki ama canınız sağ olsun. Mars'ta su bulursanız yıkanabilirsiniz gusül için. Su varsa şayet siz de Mars'a giderseniz kullanabilirsiniz ' dedim.

Bazıları da 'Hocam kıble için Mars'ta nereye döneceğiz' diye sordu. Ben de dedim ki, 'Siz hele Mars'a çıkın, kıbleyi ben söylerim size. Kıble nerede? Kıble dünyada. Dünyaya dönersiniz'"

 

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