Nihat Hatipoğlu şeytan yüzünden ateistlerle mahkemelik oluyor

İlahiyatçı Prof. Nihat Hatipoğlu'nun kendileri hakkında “şeytana tapıyorlar” yorumu yaptığını savunan Ateizm Derneği, "Tanrı olgusunu reddeden bir topluluğun tanrının yarattığı söylenen bir varlığa tapmasının mantıklı açıklaması yoktur" diyerek dava açmaya hazırlanıyor.

Ramazan programı sırasında, "Şeytan bile Allah’ı inkar etmiyor, Şeytan ne diyor Allah’ım beni ateşten yarattın. Beni yarattın diyor, farkında. Ee! Ateistlerin en büyük babası Şeytan, yani öyle sayılırsa Şeytan onlardan çok daha temizdir” diyen Nihat Hatipoğlu, Ateizm Derneği tarafından mahkemeye veriliyor. Dernek, yarın saat 10.30'da Çağlayan Adliyesi'nde dava için başvuru yapacak.

Dernekten yapılan açıklamada, ATV'de 14.07.2014 tarihinde yayınlanan, “Nihat Hatipoğlu İle İftar Saati” adlı programda program sunucusu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun seyircilerden gelen bir soruya verdiği yanıt aktarıldı.

Hatipoğlu'nun söylediği, “Her ateist aslında Allaha sığınıyor. Ben hiçbir ateisttin Allah’ı inkar ettiğine inanmıyorum, inkar ediyoruz diyenler yalan söylüyor. Çünkü hepsi sıkışınca Allah’ım demeye başlıyor. Aciz kalınca Allah’ım Yarabbi’m demeye başlıyor gözleri sağa sola dönüyor ne ateisti.

Her şey Allah’ın varlığının delilidir onun için hiçbir ateistin Allah’ı inkar ettiğine inanmıyorum şahsen. Şeytan bile Allah’ı inkar etmiyor Şeytan ne diyor Allah’ım beni ateşten yarattın. (Arapça bir şeyler söylüyor)… beni yarattın diyor farkında. Ee! ateistlerin en büyük babası Şeytan, yani öyle sayılırsa Şeytan onlardan çok daha temizdir” sözlerinin aktarıldığı açıklamada sunucunun, "ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak ayrıca sorulan soruyla da hiçbir bağlantısı olmadan ateistlere karşı hakaret ve küfre varan ifadeler kullanarak ve küçümseyip aşağıladığı" savunuldu.

'Tanrıyı tanımayan, yarattığı söylenene tapmaz'

Hatipoğlu'nun ertesi gün yine aynı adlı programda ve yine bir soru üzerine bu ifadelere ek olarak söylediği, “İlk inkarcı da şeytandır ama Şeytan Allah’ı inkar etmemiştir, büyüklenmiştir bundan dolayı şeytanlık vasfını kazanmıştır. İnançsız olanlara çelmeyi de ve inançsız olanlara oltayı da Şeytan atar bu nedenle hepsinin lideri şeytandır dedim. Babaları yani mecazi anlamda babaları bu işin şeytandır dedim” açıklamasına da yer verilen dernek duyurusunda, "hiçbir bilimsel ve dinsel temele dayanmadan sadece Ateistleri şeytanın çocuğu ve şeytana tapan ve toplumdaki bütün kötülüklerin baş sorumlusu olarak gösterme çabası içine girerek, toplumda var olan ateistlere karşı insanlara kin ve nefret aşılamaya çalışmaktadır.

Bu, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun bilimsel doktrinden uzak olduğu ve bu konuda hiçbir bilgisinin de olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Tanrı olgusunu reddeden bir topluluğun tanrının yaratmış olduğu söylenen bir varlığa yada meleğe tapmasının veya onun buyruğu altında olmasının hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. İlahiyat Profesörü olan birinin bunu anlayabilecek bir bilgi ve birikime sahip olması muhtemel bir durum olacaktır" denildi.