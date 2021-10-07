Nihat Hatipoğlu'nun rektörlüğünü yaptığı üniversitede, adrese teslim kadro iddiası

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun rektörü olduğu Gaziantep İslami Bilimler Teknik Üniversitesi'nde (GİBTU), açıklanan ilanların bazılarında adrese teslim şartlar koyulduğu ileri sürüldü.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği için Dr. Öğretim Üyeliği elemanı alım ilanında, “Simülasyon ve Deneysel optimizasyon tasarım çalışmalarda bulunmak şartı” arandı. Bu şartı taşıyan kişi ise aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Akademik Kadrosunda görevli olan Dr. Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Atalan'ın eşi Yasemin Ayaz Atalan olduğu belirlendi. Yasemin Ayaz Atalan'ın alım gerçekleşirse birlikte çalışacağı eşi Abdulkadir Atalan ile şartnamede belirtilen çalışmayı Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde birlikte yaptığı için akademisyen olmayı sağlayacağı kaydedildi.

Spesifik alan

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, adrese teslim iddialar birisi de İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümü'ne alınacak olan profesör kadrosu için geldi.

İddiaya göre, bu kadronun halen Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Abdulmuttalip Arpa için açıldığı, çünkü ‘Yazma eser üzerinde tahkik (edisyon kritik)'in çok spesifik bir alan olduğu, tefsir alanında uzmanlaşmanın ön şartı da hiçbir şekilde olmadığı ve söz konusu kişinin yüksek lisans tezinin bu alanda olduğu vurgulandı.

Prof. Dr. Arpa'nın 2013 yılında Şırnak Üniversitesi'nde akademik göreve başladığı, ardından da Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne geçtiği bildirildi.

Arpa’nın hakkındaki iddiaların sosyal medyada yer alması üzerine bazı kişisel bilgilerini sistemden kaldırıldığı da ileri sürüldü.

Bazı ilanlar iptal edilmişti

Aynı üniversitede aktif olarak görev yapan bir akademisyenin hem kendisinin, hem de eşinin çalıştığı konunun kadro için ön şart olarak açıklandığı, profesör kadrosu ilanında ise son derece spesifik bir alanda yapılmış yüksek lisans konusunun şart olarak seçilmesi nedeniyle “Eş-dost adına olarak kadro ilanı” iddialarıyla gündeme gelen ve Rektörlüğünü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı Gaziantep İslami Bilimler Teknik Üniversitesi'nde yaklaşık 10 ay önce de bazı ilanların adrese teslim olduğu iddiaları ortaya atılınca, bu ilanlar iptal edilmişti.