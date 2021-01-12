Nihat Hatipoğlu'nun rektör olduğu üniversitede 'adrese teslim kadro' olduğu iddia edilen iki ilan iptal edildi

İlahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu'nun rektör olduğu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’de kadrolu personel ilanına KPSS'den en düşük puanı alan adayın işe alındığının ortaya çıkmasının ardından, 'adrese teslim kadro' olduğu iddia edilen iki ilan daha iptal edildi.

Kadroların akademik şartların “kişiye özel” hazırlandığı için iptal edildiği öne sürüldü. İlan iptal edilmeseydi, sağlık hizmetlerine beden eğitimi mezunu alınacaktı.

Cumhuriyet'ten Çağatan Akyol'un haberine göre, üniversite, 30 Aralık 2020 tarihinde, öğretim ve araştırma görevlisi kadrosu için toplam 43 ilan duyuruldu. Alınacak akademisyen şartlarının çoğunda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmanın yeterli olacağı kaydedildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışacak kişide aranan şartlar arasında “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olmak”, “Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak”, “Alanında 10 yıl deneyimi olmak” dikkat çekti. Tıp fakültesinde profesör olarak görev yapacak kişide ise “Endokrinoloji yan dal uzmanı olup ilgili alanda doçentliğini almış olmak” şartları adrese teslim kadro olduğu iddia edildi.

Üniversite, önceki gün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ders verecek öğretim görevlisi ve tıp fakültesinde ders verecek profesör ilanını iptal ettiğini duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak olan ilanların neden iptal edildiği açıklanmadı.

En düşük puan

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde “adrese teslim” kadro iddiası gündeme gelmişti. 13 kişinin başvurduğu üniversitenin basın bürosunda çalışacak eleman kadrosuna KPSS’den en düşük puan alan M.K. alınmıştı. Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Basında yer alan iddialara yönelik gerekli inceleme başlatılmıştır” denilmişti.