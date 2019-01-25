Nihat Hatipoğlu'ndan: Hepinizle mahşerde karşılaşacağım

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Nihat Hatipoğlu, kendisini eleştirenlere "Yıllardır aleyhime yazanlar, saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar. Hepinizle mahşerde karşılaşacağım” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atadı. Erdoğan'ın kararının ardından Hatipoğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamalar hatırlatılarak eleştiriler yöneltildi.

Son olarak 'Sosyal medya günahları' açıklamasıyla gündeme gelen Hatipoğlu, paylaşım ve beğeniler konusunda herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, "Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz"

Daha önce çıplak yıkanmama tavsiyesinde bulunan Hatipoğlu, eşcinselliği 'illet hastalık' olarak nitelemiş, Yüzüklerin Efendisi filminin, Hz. Süleyman'ın hayatından esinlendiğini ileri sürmüştü.

Hatipoğlu, kişilerin sosyal medyada yaptığı hareketlerin hesabının "ahirette sorulacağını" söylemiş, "DM'den yürümenin çirkin bir hareket olduğunu" ifade etmişti.

Hakkındaki eleştirilere Twitter'dan yanıt veren Hatipoğlu, "Yıllardır aleyhime yazanlar, saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar. Hepinizle mahşerde karşılaşacağım. Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O'nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim" paylaşımında bulundu.