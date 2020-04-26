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Nihat Hatipoğlu'na soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacca gitmek nasıl mümkün olacak?

26 Nisan 2020 17:10

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na, sunduğu sahur programında, bir vatandaş, "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan Hacca gitmek nasıl mümkün olacaktı?" diye sordu. Hatipoğlu soruya, "Öyle bir şey söz konusu değil" şeklinde cevap verdi.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında sunduğu sahur programında vatandaşların sorularına cevap vermeye devam ediyor. Bu geceki programda Aydın'daki bir vatandaştan dikkat çeken bir soru geldi.

Aydın'dan bağlandığını dile getiren Ahmet isimli genç, Hatipoğlu'na, "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacaktı?" sorusunu yöneltti.

Hatipoğlu bu soruya, "Şimdi eğer böyle bir şey olacaksa, tabii varsayım üzerinden konuşuyorsunuz. Bana göre öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu gezegen üzerinde kıyamet kopacak. Bu gezegen üzerinde kıyamet kopunca da yolculuk fırsatı olmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Hayat bu gezegende var, bu gezegende devam edecek. Diğer gezegenlerde bir hayat olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu" şeklinde cevap verdi.

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