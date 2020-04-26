Nihat Hatipoğlu'na soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacca gitmek nasıl mümkün olacak?

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na, sunduğu sahur programında, bir vatandaş, "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan Hacca gitmek nasıl mümkün olacaktı?" diye sordu. Hatipoğlu soruya, "Öyle bir şey söz konusu değil" şeklinde cevap verdi.