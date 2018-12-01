Nihat Hatipoğlu: Hiç iman etmemiş insanın koma halindeyken tövbesi kabul olmaz

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- İNEGÖL Belediyesi\'nin düzenlediği Mevlid-i Nebi programı kapsamında İnegöl’e gelen Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, \"Allah bir, Muhammed onun resulüdür’ diyen Müslüman, ebediyen cehennem de kalmayacaktır, cennet kapısı görecektir. Allah onun şefaatinden bizi mahrum etmesin. Hiç iman etmemiş bir insanın koma halindeyken tövbesi kabul olmaz\" dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katılan Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, ilçe halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 2010 yılında en iyi kuran okuma yarışmasında dünya ikincisi olan Hafız Mehmet Bilir’in kuran tilavetinin ardından İnegöllülerle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, \"Sizleri özlemiştik. Davet alınca hemen aracımızı buraya sürdük\" dedi. Hz. Muhammed\'in Hicri Safer ayında uğursuzluk olmadığını belirttiğini söyleyen Hatipoğlu, \"Safer ayı pek sevilmemiştir. Peygamberin ölümüne haberci olduğu için sevilmez. Bu ayın bir özelliği de peygamberimizin doğumu olmuştu. Hem doğumuna hem ölümüne şahitlik etti. 20 Nisan’da doğdu, 8 Haziran’da peygamberimiz vefat etti. Onu hatırlıyoruz. Çünkü peygamberimizin yoluna gidersek, Kuran-ı Kerim\'i en doğru şekilde anlarız. Peygamberimizin ahlakını almamız lazım. Bunun yolu, peygamberimizi çok iyi tanımaktan geçiyor. Onun yolunu yol edinmek, onun izini sürmek lazım. Ayetlerde ne diyor; peygambere uyun\" diye konuştu.

\'HİÇ İMAN ETMEMİŞ İNSANIN KOMA HALİNDEYKEN TÖVBESİ KABUL OLMAZ\'

20 yaşından bu yana Hz. Muhammed\'i anlattığını söyleyen Nihat Hatipoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"6666 ayetten oluşuyor kuran. Tümünün hitabı peygamberimizdir. Kuran onun hayatına göre şekilleniyor. Allah’a tam uymak istiyorsanız, Allah’ın elçisi Hz. Peygamber\'e uyun. Allah, Hz. Muhammed’i, tüm insanlara ve peygambere şahit getirdi. Gücünüzün yettiği kadar Allah’tan korkun. Allah bizi imanla gitmeyi nasip eylesin. \'Allah bir, Muhammed onun resulüdür’ diyen Müslüman, ebediyen cehennem de kalmayacaktır, cennet kapısı görecektir. Allah onun şefaatinden bizi mahrum etmesin. Hiç iman etmemiş bir insanın koma halindeyken tövbesi kabul olmaz.\"

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