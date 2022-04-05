Nihat Hatipoğlu canlı yayında gülmesine engel olamadı: Buna siz kontür mü diyorsunuz?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun dün akşamki programına katılan bir kadın, "Kaşlarımda dövme var, abdestim kabul olur mu?" sorusunu yöneltti. Hatipoğlu'nun "Buna siz kontür mü diyorsunuz? Bu işleri biraz öğrendik. 20 yıldır konuşuyorum. Kontürü bilmezsem olmaz tabi. Her şeyi biliyoruz ama her şeyi konuşmuyoruz" sözleri üzerine canı yayında eğlenceli anlar yaşandı.

Ramazan ayının gelmesi ile ekranlara dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün canlı yayında vatandaşlarla bir araya gelip merak edilenleri yanıtlıyor. Dün de programa katılan Nazan Alkıl ismindeki bir kadının sorusu, yayına damga vurdu. Alkıl, Hatipoğlu'na "Kaşlarımda dövme var, abdestim kabul olur mu?" sorusunu yöneltti. Soru karşısında şaşıran ünlü ilahiyatçı, "Sanıyorum kaşlarınız döküldüğü için böyle bir şey yaptırdınız. Buna siz kontür mü diyorsunuz? Bu işleri biraz öğrendik" yanıtını verdi.

Gülümsemesine engel olamayan Hatipoğlu ve konukla birlikte stüdyodakiler de eğlenceli anlar yaşadı. Sözlerine kaldığı yerden devam eden Hatipoğlu, "Hanımların hepsi güldüler. Konturu bildiğim için... 20 yıldır konuşuyorum. Konturu bilmezsem olmaz tabi... Her şeyi biliyoruz ama her şeyi konuşmuyoruz. Öyle bir huyumuz var. Herkesi tanıyoruz ama konuşmuyoruz. Şöyle dövme normal itibariyle haramdır. Abdest geçirmediği için değil. Hz. Peygamber fizikimiz üzerinde ileride yanlış anlaşılabilecek oynamaları hoş görmüyor. Ancak zaruri haller olabilir. Kadınların görüntüsü önemli. Hastalık geçirdi diyelim... Hanım efendinin aile saati için yaptığı bu kontürün istisnai kabul edileceğine inanıyorum ben" ifadelerini kullandı.