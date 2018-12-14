Nihat Genç'e suç duyurusu

Hayati ARIGAN - İSTANBUL (DHA)- AY Yapım, gazeteci-yazar Nihat Genç\'in FETÖ iddiaları hakkında “Hakaret, İftira ve Suç uydurma\" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şirket avukatlarının verdiği şikayet dilekçesinde, Nihat Genç\'in Oda TV sitesindeki yazıları ve Twitter\'dan yaptığı paylaşımlar delil olarak gösterildi. Dilekçede \'Ezel\' ve \'Çarpışma\' dizileri üzerinden Nihat Genç\'in, AY Yapım\'ın, FETÖ terör örgütü ile irtibatlı olduğu şeklinde akıl dışı, soyut, paranoyadan ibaret ima ve iddialarla algı oluşturduğu ileri sürüldü.

Kamuoyunda şirketin itibarının zedelenmesi neden olan Genç\'in, Çarpışma dizisinde yer alan bir görüntüde rakamlara 10 ekleyerek algı yaratmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “Sonuç olarak Nihat Genç, gerek kullanmakta olduğu sosyal medya hesapları gerekse televizyon ve internet yayınları ile Ay Yapım\'ın yapımcılığını üstlendiği ve ülkemizde milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen \'Ezel\' ve \'Çarpışma\' dizileri üzerinden müvekkil şirkete ağır ithamlarda bulunmuştur. Ülkemizde 2005 yılından beri yapımcılık işini kusursuz ve eksiksiz bir biçimde sürdüren Ay Yapım, hain FETÖ terör örgütü ile irtibat olduğu şeklinde somut, gerçek ve akla uygun hiçbir dayanak olmaksızın akıl dışı, soyut, paranoyadan ibaret ima ve iddialarla bu şekilde algı oluşturup, kamuoyu nezdinde itibarının zedelenmesi sebebiyet vermiştir\"

\'SUİKAST\' OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ.

Yazar Nihat Genç, Ankara\'da meydana gelen tren kazasının şifrelerinin \'Çarpışma\' isimli dizide yer verildiğini belirterek, trenlerin çarpışmasının \'suikast\' olduğunu iddia etmişti. Çarpışma dizisinde ekrana verilen görüntüler ve tarihleri karşılaştırarak Ankara\'da meydana gelen tren kazasının tarihine ulaşan Genç, Twitter üzerinden bir açıklama yapmış, tarihler karşılaştırıldığında bugünün (13.12.2018) tarihine ulaşıldığını ve tren kazasının planlı bir suikast olduğunu ileri sürmüştü.

