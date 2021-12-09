Nihat Genç: Hasan Can Kaya aradı, efelenip pişkinliğinde ısrar edince küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım

Nihat Genç, sosyal medya hesabından Hasan Can Kaya'nın programından bir kesit paylaşarak, "Zıpırın biri seyircinin yüzüne küfür edip para kazanıyor" dedi. Ardından yeni bir paylaşım daha yapan Genç, Kaya'nın kendisini arayarak tepki gösterdiğini belirtti, “Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım” dedi.

Twitter hesabından Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında bir kesiti paylaşan Genç, "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımından saatler sonra yeni bir paylaşım daha yapan gazeteci, Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığını ve çıkan tartışmada küfürleştiklerini ileri sürdü. Genç, Kaya ile geçen telefon görüşmesini de şu sözlerle anlattı:

"Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi. Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım."