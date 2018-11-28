Nihat Genç: Çarpışma dizisinde "Fethullah Hoca Efendi"nin baş harflerini kodlayıp anons yaptılar

Oda TV yazarı Nihat Genç, Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde 'FETÖ’cülerin gizli işaret ve mesajlara usul usul başladığını iddia etti. Genç, "Dizinin son dakikalarında trafik polisi (Fethullah Hoca Efendi'nin baş harflerini kodlayıp) 'Plakayı veriyorum Fatsa Giresun Hatay' diye anons yaptı" ifadesini kullandı.

"Show TV'de dün akşam yayınlanan Çarpışma adlı dizinin tekrarında bu şifreli anonsu 'kaldırdılar" diyen Genç, dizinin ifşa olduğunu öne sürdü.

Genç'in "Dizilerdeki FETÖ şifrelerinde son durum" başlığıyla yayımlanan yazısında "Çarpışma dizisini çekenler kuşkuları dağıtmak için, daha önceki örneklerden bildiğimiz üzere, dizinin ilerleyen bölümlerinde mutlaka Atatürk'e, Türk Bayrağı'na ağır romantik, ağlamaklı sahneler yerleştireceği açıktır" diye yazdı.

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