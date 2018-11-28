T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nihat Genç: Çarpışma dizisinde "Fethullah Hoca Efendi"nin baş harflerini kodlayıp anons yaptılar

"İlerleyen bölümlerde mutlaka ağlamaklı sahneler yerleştirileceği açıktır"

28 Kasım 2018 14:44

Oda TV yazarı Nihat Genç, Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde 'FETÖ’cülerin gizli işaret ve mesajlara usul usul başladığını iddia etti. Genç, "Dizinin son dakikalarında trafik polisi (Fethullah Hoca Efendi'nin baş harflerini kodlayıp) 'Plakayı veriyorum Fatsa Giresun Hatay' diye anons yaptı" ifadesini kullandı.

"Show TV'de dün akşam yayınlanan Çarpışma adlı dizinin tekrarında bu şifreli anonsu 'kaldırdılar" diyen Genç, dizinin ifşa olduğunu öne sürdü.

Genç'in "Dizilerdeki FETÖ şifrelerinde son durum" başlığıyla yayımlanan yazısında "Çarpışma dizisini çekenler kuşkuları dağıtmak için, daha önceki örneklerden bildiğimiz üzere, dizinin ilerleyen bölümlerinde mutlaka Atatürk'e, Türk Bayrağı'na ağır romantik, ağlamaklı sahneler yerleştireceği açıktır" diye yazdı.

Genç'in yazısının tamamı için tıklayın

 

ETİKETLER

Nihat GençÇarpışmadiziFethullah Hoca Efendibaş harfkodlayıp anons yaptılar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24