Nihat Ergün: Servet, şehvet ve şöhret arzusu insanı yoldan çıkarır

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki törende Nihat Ergün görevini, Fikri Işık’a devretti. Ergün devir teslim konuşmasında "Servet, şehvet ve şöhret arzusu insanları yoldan çıkarır. Allaha şükür parayla pulla işimiz olmadı" dedi.

İşte Nihat Ergün'ün konuşmasından satırbaşları:

'Servet, şehvet ve şöhret arzusu insanı yoldan çıkarır'

İnsanları neyin yoldan çıkaracağını biliyorum. Servet, şehvet ve şöhret arzusu insanı yoldan çıkarır. Allaha şükür parayla pulla işimiz olmadı. Makamların mevkilerin başından beri geçici olduğunu biliyoruz. Diğer konularla da yakın bir işimiz olmadığını herkes yakından bilir. Bu konularda gönlümüz rahat. Dostlarımızın da sevenlerimizin de gönlü rahat olsun.

'Devlet devlet olmaktan çıkar'

Şu sırada bir takım cemaat tartışmaları söz konusu. Makamların geçici olduğunu biliyorum. Devletle ilişkilere gelince boyut farklıdır. İnananların inanmayanların ortak organizasyonunu adı devlettir. Anayasa, kanunlarla çalışır. Devlet içerisinde her mezhepten kişi kamu görevlisi olarak görev alabilir. Ancak insanlar mezheplerini, meşreplerini dışarıda bırakmayı bilmelidir. Devlet devlet olmaktan çıkar. Devletle ilişkisi olan insanlar buna hassasiyet göstermelidirler. Yönetilemeyecek kadar büyürse bir yapı kendi kendini yöneten birimler ortaya çıkar. Devlet bunlara bakar, hukuk içerisinde mücadele ederler.

Devlette kendini yöneten birim olamaz. Bizim için zaman dolmuş oldu, görev tamamlandı. Sivil süreç başlamış oldu. Bu süreçte yeni dönemde görev alan Fikri Işık Kardeşime teşekkür ediyorum. Gerçekten ve gerçekten çalışkan bir arkadaşımızdır

24 saat çalışır. Gerçekten dürüst bir arkadaşımızdır. Bakanlığımızın bundan sonraki faaliyetlerde çok daha fazla ileri götüreceğini inanıyorum. Herkesin bir üslubu olacaktır. Yeni dönemde başarılar diliyorum.