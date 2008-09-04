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Spor

Nihat dönüyor

İspanya La Liga takımlarından Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Nihat Kahveci, yaklaşık 1 ay sonra sahalara döneceğini belirtti.

04 Eylül 2008 03:00


İspanya La Liga takımlarından Villarreal'de forma giyen milli futbolcu Nihat Kahveci, yaklaşık 1 ay sonra sahalara döneceğini belirtti.


Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye-Hırvatistan maçında sağ ayak adalelerinden sakatlanan ve ameliyat olan milli futbolcu Nihat Kahveci, sahalara dönmesinin yaklaşık 1 ay alacağını söyledi.

Villarreal'in futbolcusu Nihat, düzenlediği basın toplantısında, ''Dönmem için daha zaman var. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapıyorum ama henüz onların düzeyine ve benim üst düzeyime gelemedim. Kendimi iyi hissediyorum ve yavaş yavaş antremanlara devam ediyorum. her şeyin iyi olması için doktorlar tarafından belirtilen süreye saygı göstermek ve yaklaşık 1 ay daha beklemek zorundayım'' dedi.

''3 yılda 3 ciddi sakatlık geçirdim, tecrübeliyim'' diyen Nihat, ''Ama en güzeli iyileştiğimde en üst düzeyde sahalara dönebilmem. Bu kez de aynı olmasını umuyorum. İyi bir düzeyde sahalara dönüp, takıma yardım edebilirim'' diye konuştu.

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