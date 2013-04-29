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Nihat Doğan'ın Twitter hesabı çalındı

'Galatasaray’lı doğdum Galatasaray’lı öleceğim'

29 Nisan 2013 20:39

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın müdavimlerinden olan ünlü türkücü Nihat Doğan’ın Twitter hesabı birileri tarafından ele geçirildi.

Galatasaray taraftarlığıyla da bilinen Nihat Doğan’ın hesabına giren kişiler: 'Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe.' şeklinde tweet atınca Doğan olayı hemen fark edip müdahale etti.

Gazeteport'un haberine göre, Twitter hesabına tekrar giren Nihat Doğan: 'O.C'nin biri hesabimi caldi galiba..anlamadim gitti arkadasimin biri aradi soyledi beynim dondu sinirden Galatasaray’li dogdum Galatasaray’li olecegim.hesabimi calan serefsizler bunu beynine kazisin Twitterimi alabilir ama Galatasaray’liligimi alamazsiniz...' şeklinde sert tweetler attı.

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