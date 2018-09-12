Nihat Doğan'ın alıkoyduğu iddia edilen kızların ailesi konuştu

Türkücü Nihat Doğan'ın alıkoyduğu iddia edilen 11 ve 17 yaşındaki kız çocukların babası Buket Aydın ile Kanal D Haber'e açıklamalarda bulundu. Kızların babası yaptığı açıklamada "Adli tıptan muayene talebi isteğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

İddiaya göre, Nihat Doğan reşit olmayan iki kızı evine çağırdı. Kızlarla sadece fotoğraf çektirdiğini söyleyen Nihat Doğan, daha sonra verdiği ifadesinde kahve içmeye davet ettiğini söyledi. Daha sonra kızlarla televizyon izlediğini söyleyen Nihat Doğan 40- 45 dakika yalnız kaldığını ifade etti.

“Daha önce Nihat Doğan’ın yanına gitmiş…"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan baba, "Şimdi çocuğu eve getiriyorsun. Yani kendine zemin hazırlıyor adam. İyi niyetli bir kişi kafeye indirir çayını kahvesini söyler güle güle der. Daha öncede çocuklar birkaç kez Doğan'ın yanına gitmiş. Bir kız çocuğunun bekar bir erkeğin evinde ne işi var. Ne gibi bir amacı vardır kişinin? Bence hiçbir ahlaklı bir amaç değil bu" dedi.

“Kızlarıma 2 saat ulaşamadım”

Anne de "Kızlarıma 2 saatten fazla ulaşamadım, ben buna inanamadım. Hemen eşimi aradım. Kıza harçlık veriyormuş. Kendi evine neden davet etti. Neden ev? Sitenin kafeteryası var” dedi.