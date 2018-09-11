Nihat Doğan 2 kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasına cevap verdi

Türkücü Nihat Doğan'ın, "11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoymak" suçlamasıyla gözaltına alındığı iddia edilmişti. Nihat Doğan gözaltına alındığı haberleriyle ilgili katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Birsen Bekgöz, sosyal medyadan paylaştığı mesajda Doğan'a sahip çıktı. Bekgöz, şu ifadeleri kullandı: "Dürüstlüğünü sevdim, korkusuz olmanı; evladımı evladın gibi görmeni sevdim. Yalansızsız dolansız, net oluşunu; adam gibi adam olmanı sevdim. Kuyunu kazmak isteyenler var ya, Allah'ın izniyle kendi kuyularına elbet düşeceklerdir. Bu dünya yalan dünya derler ya; merak etme var bunun ucunda öbür dünya???? Dur bakalım hele sen bir adım ötede! Bir insanı indirmeye çalışmak o kadar kolay değil! Bir de o kişi Nihat Doğan'sa o asla doğru kişi değil... "