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Yaşam

Nihat Doğan'ı akrep soktu

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Surviver yarışması dün gece Show Tv'de başladı.

03 Nisan 2011 03:00

T24 - Acun Ilıcalı'nın sunduğu Surviver yarışması dün gece Show Tv'de başladı. Ünlülerle gönüllülerin birinci olmak için yarışmaya, beklendiği gibi Nihat Doğan damgasını vurdu. 

Geçen yılın “Survivor” galibi Merve Oflaz’ın “Muhteşem Yüzyıl” macerasının sonu göründü. Ayşe karakterini canlandıran Oflaz, 13. bölümde senaryo gereği ölerek diziye veda edecek. Hemen ardından da tanınmasını sağlayan “Survivor” yarışmasına dönecek. Ayrılık nedeninin iddia edildiği gibi oyuncu arkadaşlarıyla kavga etmesi olmadığını belirten Oflaz, bu sürpriz gelişme ve yeni projesi hakkında şunları söyledi: Anlaşmam 13 bölümdü ve o sürenin sonunda diziden ayrılacağım zaten önceden belliydi. Yeniden ‘Survivor’a dönüyorum. Yarışmayla ilgili ekstra bir program hazırlanıyor, orada Acun Ilıcalı ile birlikte yorum yapacağım.”





Ünlüler ilk oyunun galibi



Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının ilk yayını ve ilk oyunu dün gece ekrana geldi. Nihat Doğan, Pascal Nouma, Derya Büyükuncu, Ebru Destan, Asena, Özge Ulusoy ve Zeynep Tunuslu'nun yarıştığı yarışma büyük ilgi gördü. Ünlülerin helikopterden atılıp adaya yüzmeleriyle başlayan yarışmada Ünlüler takımının kaptanı Derya Büyükuncu olmasına rağmen Nihat Doğan kontrolü ele geçirdi.



Ünlüler Derya Büyükuncu'nun kaptanlığında yarışmayı rahat kazanırken Nihat Doğan yarışma sonrası sevinç gözyaşlarına boğulup " "Şöhret sandın karamürsel sepeti mi sandın kardeşim " dedi.



Gönüllüler takımı ise ilginç karakterlerden oluşuyordu.  Girne Amerikan Üniversitesi'nde öğrenci olan Taner rahat ve tuhaf tavırlarıyla ilgi ve tepki çeken isim olurken, ilk günden birbirine giren takım üyelerinin 55 günü nasıl tamamlayacağı merak konusu oldu.



Nihat Doğan'ın esprileri de geceye damga vurdu



- Survivor bizim namusumuz -

-"Hacı Abi…" - Bizim hayatımız olmuş Strateji

-"işte ilk insanlar gibi pişik yiyeceğiz." hamur kızartmasından bahsediyor.

- Bizim arabamızda geri vites yok

- Denizi zaten bekliyorduk

- Bütün arkadaşlarımızın içinde başka bir power olacağını biliyorum.





Nihat Doğan'ın akrep soktu



Daha önce adaya gitmeden önce "Yılan görürsem adayı terk ederim" diyen Nihat Doğan'ı yarışmanın ikinci günü akrep soktu.



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