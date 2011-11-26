Nihat Doğan'dan Twitter'da Fazıl Say'a hakaret

T24 -

İşte o "twit"ler:* Vatansever!!! Saray klavyecisi Fazıl Say'ın PKK'yı kınamaması ne garip şey anne...* "SAY" Farsça'da köpek demekmiş. Söyle Fazıl, sen kimin "SAY"ısın?* Allah'ı; faşistçe uygulamalarla bu Milletin kalbinden söküp atmayı başaramayanların, bu Millete olan kinlerini, nefretlerini, öfkelerini arabesk üzerinden legalleştirme çabası yavşaklığından utanıyorum.* Mesele insanın ağzının yamuk olması değil, mesele insanın kalbinin yamuk olmamasıdır...