Nihat Doğan'dan Twitter'da Fazıl Say'a hakaret

T24 - Şarkıcı Nihat Doğan, Twitter'a hızlı girdi. Arabesk müzikle ilgili açıklamalarıyla tartışma yaratan Fazıl Say'ı hedef alan Nihat Doğan, şok ifadeler kullandı.
İşte o "twit"ler:
* Vatansever!!! Saray klavyecisi Fazıl Say'ın PKK'yı kınamaması ne garip şey anne...
* "SAY" Farsça'da köpek demekmiş. Söyle Fazıl, sen kimin "SAY"ısın?
* Allah'ı; faşistçe uygulamalarla bu Milletin kalbinden söküp atmayı başaramayanların, bu Millete olan kinlerini, nefretlerini, öfkelerini arabesk üzerinden legalleştirme çabası yavşaklığından utanıyorum.
* Mesele insanın ağzının yamuk olması değil, mesele insanın kalbinin yamuk olmamasıdır...