Nihat Doğan'dan referanduma 'evet' şarkısı

T24 - Nihat Doğan 'Kürt Açılımı'na verdiği desteği referandum konusunda da sürdürüyor.



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Geçtiğimiz yıl AKP'den siyasete giren Nihat Doğan, '1071' adlı albümünde 'Kürt Açılımı'na verdiği politik desteği; referandum konusunda da sürdürmeyi seçti... "Benim memleketimin koyunları bile başka güzel bakıyor" gibi sosyal açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Nihat Doğan; "Demokrasi sürecine dilim döndüğünce katkı sağlamayı amaçladım!" dedi. Sabah gazetesinin haberine göre; 'Evet Evet'i 'demokrasi adına' yaptığını açıklayan Doğan, şunları söyledi: "Halk için, hak için, millet için, daha demokratik bir Türkiye için yüreğimizden geçen isyanlarımızı notaya döktük. Ülkemizin bir daha antidemokratik hadiselerle karşılaşmaması için yaptım bu besteyi."





İşte o şarkı



Yedi bölge tüm Türkiye gelin

Türkiye'nin demokratik sürecini bir de bizden dinleyin

80 sene millete nice zulüm yaptılar

Köylüme çoban deyip hep sırtına vurdular

Zulmü bırakalım millete sarılalım, mührü 'evet'e basıp, özgürlüğe koşalım

Darbeci yapılanma, kardeşi statüko, inan Allah katında bu işler fasa fiso

Söz sırası milletin, tüm dünyaya iletin özledik doğsun artık demokrasi güneşin

Düdüğü çalanlara, halkını kıranlara gelin hesap soralım darbeler yapanlara

Demokratik demokratik anayasa diyelim, cunta anayasasını gelin değiştirelim

Ne demişti Mustafa Kemal; "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir"

Demokrasi için, özgürlük için, milli birlik beraberlik, kardeşlik için

Referandumda 'Evet evet evet'

Menderes'in ruhu için, Özal'ımın hatrı için, demokrasi aşkı için

'Evet evet evet' Özgürlüklere 'evet', demokrasiye 'evet', milli birliğe 'evet', referandumda 'evet'



