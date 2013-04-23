Nihat Doğan'dan milletvekilliği sinyali

Son aylarda yapmış olduğu açıklamalar ve Chavez'in cenazesine gitmesiyle magazin basınını bir hayli meşgul eden Nihat Doğan, şimdi de kendisi için bir pankart hazırlattı. Siyasete merakıyla bilinen ve meclise girmek istediğini her fırsatta dile getiren Doğan, milletvekilliğine merak sardı. Doğan, hazırlatmış olduğu pankartı Twitter'dan paylaştı.



'El ele güneşli yarınlara'



'El ele güneşli yarınlara' sloganıyla TBMM 25. Dönem Muş Bağımsız Milletvekili yazılı posteri Twitter'dan paylaşan Nihat Doğan'ın bu merakının ne kadar süreceği merak ediliyor.