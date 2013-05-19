Nihat Doğan'dan 'İcralık oldu' haberlerine cevap

Nihat Doğan, Kemerburgaz-Göktürk’te oturduğu dairenin kirasını bir yıldır ödemediği gerekçesiyle icralık oldu haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Doğan twitter sayfasından ‘Allahım'a can borcumdan başka kimseye 1 kuruş borcum yoktur. Oturduğum evi satmış 1 hafta içinde bana 'çık' demiş 'mümkün değil' demişim. '1 hafta içinde nasıl nereye taşınacağım 'dediğim için sözüm ona anlaşmamızda olmayan kira farkını koyup üstüne faiz eklenmiştir, mesele budur.



Sözleşmede tahribat yapıp mahkemeleri kandırmaya çalışan sahtekar ev sahibini mahkemeye verdim evden hemen çıkmak yok 1 sene daha oturacağım.

Evini satıyorsan kiracı hakları denilen bir şey var adam gibi bir kaç ay öncesinden satıyorum dersin biz de ona göre tedbir alırız. Saygılar.’ notunu paylaştı.