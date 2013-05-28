Nihat Doğan'dan Erdoğan ve AKP'ye: Efendiler, aklınızı başınıza devşirin

AKP iktidarına verdiği destek nedeniyle zaman zaman twitter'da tepki de çeken şarkıcı Nihat Doğan, bugün attığı tweetlerle Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP’yi sert dille eleştirdi.

Twitter’da politik ve siyasi mesajlarıyla dikkat çeken şarkıcı Nihat Doğan, bugün attığı tweetlerde Başbakan Erdoğan’a ve hükümetin tutumuna yüklendi. Daha önce de hesabı hacklenen Nihat Doğan’ın bu tweetleri takipçilerini şaşırttı.



radikal.com.tr'deki habere göre, Erdoğan’ın grup konuşmasında Reyhanlı saldırılarının CHP ile ilişkili olduğunu söylemesini eleştiren Doğan “Chp niye yapsın. Mitin bomba yüklü araçtan haberi vardı ve göz göre göre aracı yakalamayıp patlatılmasına müsade etmiştir. Reyhanlı olayında ölen vatandaşlarımızın istismar ederek rant devşiren muhalefete kızmıştım ama iktidar da istismar edip muhalefete yüklenmiş. Reyhanlı'daki olayı Türkiye'de düzenleyecek alçak bir parti başkanı asla yoktur olmayacaktır hepsi bu ülke sevdalısı insanlardır kefilim” dedi.

‘Ben AKP’nin kölesi değilim’

Daha önce AKP’ye destek verdiğini de hatırlatan Doğan “Reyhanlı'nın faili, patlayan bomba yüklü araçtan haberdar olup bombacıları yakalamayan devletin emniyet mensuplarıdır kimse hikaye anlatmasın. Çıkarı olanlar AKP’nin yaptığı her yanlışa doğru diyen kölelerdir ben köle değilim ve yanlışlarında hep eleştirdim” diyerek şunları söyledi:



Oy verdiğimiz liderlerin her yanlışına doğru deyip sorgulamamak, cahiliye dönemlerinde puta tapanların putları sorgulamamasına eşdeğerdir. İdeoloji tapıcıları gibi liderlere tapınmayı bırakın, yalana yolsuzluğa hırsızlığa bulaşmış siyasetçilerden halife mehdi çıkmaz bunu anlayın.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Bahçeli’ye teşekkür

Nihat Doğan, Erdoğan’ı eleştirirken BDP lideri Selahattin Demirtaş ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etti:



Zamanında iç savaş çıkmaması noktasında Ülkü ocaklarını sokağa dökmeyen Bahçeli'ye defalarca tşk etmiştim. Son günlerde bu Aleviler üzerinde oynanan oyunun farkındayız ama Alevi Sünni çatışmasını engelleyip birlik kardeşlik söylemlerinde bulunan Kılıçdaroğlu'na da tşk bir borç biliriz.



Buna Kürt gençlerini zamanında sokağa dökmeyen S.Demirtaş'ı da ekleyebiliriz. Demek ki her parti başkanı ülkesini seviyor kandan beslenmiyor. Rahmetli babamın ve ülkemin karaoğlanı eski başbakanımız Rahmetli Bülent Ecevit'in doğum günü kutlu olsun. Allah mekanını cennet etsin.





‘Efendiler! Aklınızı başınıza devşirin’

Nihat Doğan, Başbakan Erdoğan’ı sert dille uyardığı eleştirilerini şöyle sıraladı:



Kendi ülkelerine özgürlük getiremeyenlerin Orta Doğu’ya özgürlük getirme söylemlerine kargalar bile güler. 650 öğrenci hala cezaevinde yatıyor. Azınlıkların temel hak ve özgürlükleri, inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, yök, % 10’luk baraj, Yaş kanunları, inkar, asimilasyon çözüldü mü ????



Ak Parti’ye tüm bu özgürlükleri getirsin demokrasiyi tesisi etsin diye zamanında destek verdim 12 yıllık süreçte 1 arpa boyu yok gidemediler. Katılalım diye kı..mızı yırttığımız Avrupa Birliği durumu ortada. Avrupa müzakere bakanı bağış tercüman olarak başbakan gezilerine katılmakta



Bu milletin demokrasi özgürlük algısını kapatmak için yapılan yollar üst geçitler bir gün yetmeyebilir. Efendiler! Aklınızı başınıza devşirin.



Kendisine 1 yumurta attı diye üniversiteli genci mahkum ettirenlerin Roboski’de özür dilemeyenlerin özgürlüğü getireceklerine inancım kalmadı



Başbakana uyarımdır: NATO yalanı ile Kore'deki savaşta ABD'nin yanında olan Menderes'i, ABD yardımıyla idam ettiler. Suriye’yi bir daha düşünsün.



İhtiyacı olduğunun altına tüm muktedirliğiyle koltuğu verip, ihtiyacı bittiğinde de koltuğu altından çekip almakta ABD’nin üstüne yoktur :))