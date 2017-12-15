Nihat Doğan’dan Didem Soydan’a ‘deodorant’ desteği: Metrobüs duraklarına konsun

Manken Didem Soydan’ın ardından şarkıcı Nihat Doğan da toplu taşımadaki ter kokusu probleminden şikayet etti. Metrobüs duraklarına deodorant konması gerektiğini söyleyen Doğan, “Gerçi onu da çalarlar” yorumunda bulundu.

Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olsam” programının yorumcularından biri olan Doğan, Bircan İpek ve İlkay Buharalı ile birlikte ter kokusu sorununu ele aldı. Deodorant kullanımının maddi gelirle ilgili olmadığını ve 1.5 TL’ye satılan ürünlerle de ter kokusu sıkıntısına çözüm bulmanın mümkün olduğunu savunan Doğan, sonrasında da belediyelere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Çalarlar gerçi de... Metrobüs duraklarına deodorant konulsun. Sabit bir şey olsun. Otobüse binerken koyun oraya, erkek ayrı, kadın ayrı sıksın. Metrobüse binerken herkes sıksın. Bedava hizmet… En güzeli… Sosyal devletin gerekliliği, otobüse metrobüse binerken orada hemen koku olacak.”