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Yaşam

Nihat Doğan: Akil insan önerim İsmail Beşikçi ve Ahmet Altan

Nihat Doğan, akil insan olarak, Abdullah Öcalan'ın da önerdiği Sarı Hoca lakaplı sosyolog-yazar İsmail Beşikçi'yi ve Ahmet Altan'ı önerdi

01 Nisan 2013 18:14

Türkücü Nihat Doğan, ''Akil İnsan komisyonunda görev almak istiyor'' iddiasına Twitter'dan yanıt verdi. Doğan'ın "Benim akil insan önerim İsmail Beşikçi, Ahmet Altan'dır" dediği tweetler şöyle: 

"Sevgili arkadaşlar kim neyi nasıl anlıyor bilemem algı kapısı anahtarı hiç değilim.tekrar ediyorum akil insan olma arzum yoktur olmayacaktır.

Lakin akil insanların akil insan olma arzusu diye bir cümle başlı başına komedi olur.benim akil insan önerim İsmail beşikçi, Ahmet Altandır.

Akil insanların görevi Barışı topluma anlatmaksa vekillerden,akil adamlardan çok daha kalabalık toplumlara zaten bunu bizdn başkası anlatamz.

Sizden rica ediyorum parti rozetini çıkarsa yüzde 1 oy alamayacak,liderlerinin arkasına saklanmış olan kişilere benim adımı zikretmemenizdir."

 

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