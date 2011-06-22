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Yaşam

Nihat Doğan yurda döndü!

Survivor Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında ikinci olan Nihat Doğan yurda dönüşünde yoğun bir ilgiyle karşılandı.

22 Haziran 2011 03:00

T24- Survivor Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında ikinci olan Nihat Doğan yurda dönüşünde yoğun bir ilgiyle karşılandı.




Atatürk Havalimanı'na gelen hayranları Nihat Doğan'ı omuzlarına alarak karşılarken, yarışmada kavga ettiği Pascal Nouma'ya ise küfür etti.

Nihat Doğan, kendisine gösterilen ilgiden dolayı zor anlar yaşadı. Davul ve zurnayla karşılanan ve hayranlarının omuzlara alarak sevgi gösterisinde bulunmasından dolayı gözyaşlarına hakim olamayan Doğan, üstündeki milli takım formasını çıkartarak öptü.

Nihat Doğan'ın hayranları, yarışmada kavgalarıyla gündeme gelen Pascal Noumaya'da tepki göstererek küfür etti.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Nihat Doğan, "Ülkeme, milletime ve insanlarıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Biz söylemiştik bu ülke insanları şampiyonları unutur ama kahramanları unutmaz. Sağ olsunlar bizi unutmadılar. Bizi destekleyen bizim için dualar eden, desteklerini veren herkese teşekkür ediyorum. Bu sevgiyi layık gören rabbime de şükürler olsun" dedi.

Öte yandan terminal içinde yaşanan yoğun izdiham nedeniyle yerli ve yabancı bazı turistler zor anlar yaşadı.

Emniyet güçleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çaba gösterdi. Üstü açık arabasının üzerine çıkarak hayranlarını selamlayan Nihat Doğan daha sonra havalimanından ayrıldı.

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