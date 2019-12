Nihat Doğan ve Pascal yumruk yumruğa

T24- Pascal Nouma ve Nihat Doğan arasındaki gerginlik gerçek bir kavgaya dönüştü... Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Habertürk yazarı Rahşan Gülşan kavgaya tanık oldu.



Gülşan'ın köşesinde yayımlanan (7 Mayıs 2011) yazısı şöyle:

Dominik Cumhuriyeti’nden yayın yapan Survivor ile ilgili yazacağım ilk yazıyı yazarken ellerimin titreyeceğini hayal bile edemezdim. Çünkü bu satırları yazmadan birkaç saat önce gerçekleşen inanılmaz bir kavganın az sayıdaki tanığından biriyim. İzleyenlerin başından beri saniye saniye fark ettiği Pascal Nouma ve Nihat Doğan arasındaki gerginlik sonunda gerçek ve çok sert bir kavgaya dönüştü. Olay günü akşamüstü yine çok ilginç bir ödül oyunu vardı.

Hava çok bulutlu ve kararmak üzereydi. Oyun çamurların içinde geçiyordu. İlk turda yarışanlar son turda yerlerini Nihat Doğan, Ebru Destan ve Pascal Nouma’ya bıraktı. Bu üçlü daha oyuna başlamadan Nihat Doğan ve Ebru Destan’ın arasında küçük bir yer tartışması yaşandı. Hangisinin nerede duracağına gergince karar verdiler ve ardından çok sert olan ödül oyunu başladı. Yarışmacıların amaçları karmakarışık olan ve büyük bir bölümü çamurların içinde kalan iplerin arasından tahta parçalarını çıkarmaktı. Verilen sürede en çok tahtayı çıkaran mükellef bir kahvaltı kazanacaktı. Ancak özellikle Pascal ve Nihat arasında bir kahvaltıdan fazlasının mücadelesi olduğu çok belliydi. Oyunu Nihat Doğan’ın kazanmış olmasının başımıza getireceklerinden habersizdik.



Nihat, oyunu bitirir bitirmez biraz önce Pascal’a deli gibi tezahürat yapan Asena, Özge ve Derya’nın yanına gidip Tefik ile yüksek sesle konuşmaya başladı. Duyabildiğim kadarıyla “Ben onları ekmek arası kaşar gibi yerim” gibi cümleler sarf etti. Bu arada çamurlu suların içinden çıkan Pascal Nouma sinirle oyun alanını terk edip ağaçların arasında kayboldu. Ve ardından hiç beklemediğimiz bir anda ağaçların arasından çıkıp Nihat Doğan’a saldırdı. Şans eseri Taner ve Tefik ikisini de durdurmayı başardı. Ama olay kontrolden çıkmıştı bir kere. Taçmin, Ceyda, Asena, Ebru ve Özge deli gibi bağırıyor ve onları durdurmaya çalışıyordu. İşin büyüyeceği anlaşılınca tüm çekim ekibi olay yerine koştu. Başta Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olmak üzere herkes tarafları tutup birbirinden ayırmaya çalıştı. Ama çamurlu vücutları yüzünden bu çok güçlükle olabildi.

Pascal ve Ebru’nun ilginç yakınlaşması

Taraflar ayrıldığında Ebru Destan ve Asena, Pascal’ın yanındaydı. Asena’nın yüzü korku doluydu. Ebru Destan ağlıyordu. İşte tam o an çok ilginç bir olay yaşandı ve Pascal, “Canım” diyerek Ebru’ya sarıldı. İtiraf etmek gerekirse bu sarılma korkan bir takım arkadaşını yatıştırmaktan çok daha fazla bir sarılmaydı. Bu arada Asena baygınlık geçirdi. Nihat Doğan ise oyun alanının dışına çıkarılmıştı. Yalnızdı ve yüzünü yıkıyordu ki bu kez ikinci patlama yaşandı. Pascal birdenbire yeniden daldı Nihat’a. Bu kez kimse aralarına giremedi ve çok kısa bir süre birbirlerine girdiler. İşte o an kızlar iyice çığlık atmaya başladı. Özellikle Ebru Destan ve Asena çok sarsıldılar. Asena’ya doktor müdahalesi gerekti. Taner ise otların üzerinde sakince oturuyor ve boş gözlerle etrafa bakıyordu. Bu ikinci çarpışmanın ardından ekip Nihat’ı bir otomobile bindirdi. Pascal ise artık sakinleşmişti. Bir su şişesiyle kendini temizliyordu. Olayları bizimle birlikte izleyen Acun ise sinirlenmişti ama o an kimseye müdahalede bulunmadı. Şimdi adada ikisi de ayrı yerlerde. Bu kavga sonrası nasıl bir karar çıkacağı yarın yapılacak ada konseyinde belli olacak.

Bu kavgada kızların payı büyük

Şimdi bu satırları yazarken olayın üzerinden bir iki saat geçti. Ve itiraf ediyorum Pascal gözleri kıpkırmızı olmuş şekilde Nihat’a saldırırken çok korktum. Sanki bambaşka bir gücün kontrolüne girmişti. Kavgadan vazgeçmek gibi bir niyeti yoktu ve amacı zarar vermekti. Nihat da kavgadan kaçmıyordu. Birbirlerine ölümüne dalacak iki erkeğin sert kavgasına tanık olmuştuk. Ama gördüğüm kadarıyla bu kavgada Ebru Destan başta olmak üzere kızların Pascal’ı doldurmasının büyük payı var. Hepimiz önceki bölümlerde bu dolduruşu izledik. Ama anladığım kadarıyla Pascal’ı taşıran son damla Nihat’ın Ebru’ya doğru söylediği tatsız cümleler oldu. Yani bu olayda kavga edenler kadar azmettirenlerin de payı var. Bizim tanık olduğumuz kavga televizyonda pazar akşamı yayınlanacak. Ve biz şu anda adada gerginlik ve patlamayı yaşayan insanlar olarak neler olacağını sizden çok merak ediyoruz.