Nihat Doğan ve Erol Köse'de The Guardian'da

İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye'yle uçak krizinde Türkiye basınından görüşlere yer veren ve kamuoyunun görüşlerini aktaran bir yazı yayımladı.

Constanze Letsch imzalı yazıda Türkiye'de gazetelerin, köşe yazarlarının ve sosyal medyanın, Suriye ile yaşanan krize verdikleri tepkilerden bir seçki sunuldu.

Yazıda Türkiye basınından; Milliyet'ten Fikret Bila, Zaman'dan Mümtaz'er Türköne ve Radikal'den Özgür Mumcu'nun görüşlerine yer verilirken sosyal medyayı ise Nihat Dğan ve Erol Köse temsil etti.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre The Guardian, basından aktardığı görüşlerden sonra, "Bu arada sosyal medya sitelerinde savaşa çağıran görüşler de yer alıyor" diyerek sözü, 'pop şarkıcısı' olarak tanıttığı Nihat Doğan'a bıraktı: "Suriye kendi içinde çatışırken Türkiye, bu fırsatı kaçırmamalı ve Suriye'yi işgal etmeli. Yoksa Yeni Osmanlıcılık çöker"

Gazete, Nihat Doğan'ın 'meslektaşı' olarak sunduğu Erol Köse'den ise şu twiti aktardı: "Askerlerimizin başına çuval geçirdiklerinde sessiz kaldık, İsrail, gemimize saldırdığında sessiz kaldık, savaş karşıtları söylesin; uçağımız düşürüldüğünde de mi sessiz kalmalıyız?"

Nihat Doğan'ın yorumu

Yazının yayınlanmasının ardınansa Nihat Doğan, Twitter'dan şu yorumu yaptı: Biz Guardiana kapak olalım millet gitsin kumda oynasın.. Haha.... O değilde çok kırıldım Guardian'a, pop singer demişler olmadı :)))